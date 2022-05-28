Liverpool - Real Madrid finalini yorumlayan Fatih Terim sosyal medyada çok konuşuldu

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Fatih Terim, Real Madrid'in Liverpool'u mağlup ederek zafere ulaştığı final maçını yorumladı.

Karşılaşma 36 dakika geç başlarken Gökhan Abdik'in anlattığı maçta yorumcu olarak görev alan Fatih Terim, tespitleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Terim, uzun süre sonra bir canlı yayınla futbolseverlerin karşısına çıkarken sosyal medyada Trend Topic oldu.

Fatih Terim'in Liverpool - Real Madrid maçı öncesi bazı tespitleri şöyle:

Fatih Terim: "Çok ilginç bir veri var. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında maç başına 18 top kaybı yaptı. Tam tersi Liverpool'un maç başına rakip yarı sahada 18 top kazandı. Liverpool ayrıca direkt hücumu etkili yapan bir takım. Önemli bir parametre."

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Fatih Terim: "Benzema sadece gol atmıyor. Oyun kurulumunda derine inmesi ve hücum organizasyonlarını yönlendirmesi, Real Madrid'in en güçlü atak aksiyonu."

Fatih Terim: "Galatasaray'dayken, Porto ile Şampiyonlar Ligi grubuna düştüğümüzde rakibi analiz ederken Militao için 'Dünyanın en iyi kulüplerinden birine gider' demişiz o zaman. Bana hatırlattılar. Akabinde Real Madrid'e gitti."

Gökhan Abdik: "Benzema mı? Salah mı?"

Fatih Terim: "Benzema"

Fatih Terim: "Hakem konuşurken oyuncuların da büyük katkısı var. Oyun ve saygı dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Bu da hakemin içini kolaylaştırıyor. Aldatmaya yönelik hareket yok. Dizine vursa kafasını tutmuyor. Oyun ve saygı olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor."

Fatih Terim: "Real Madrid, Vinicius tarafından geçiş hücumuyla tehlike yaratırken takım halinde rakip sahaya yerleşmek ve kontra yememek için set oyununu da oynamaya çalışıyor. Onu da organize eden, geriye gelip top alan Benzema."

Fatih Terim: "Kazananı tebrik ediyoruz. Ancelotti ve Jurgen Klopp iyi arkadaşım. Klopp'u da tebrik ediyorum. Liverpool'u da tebrik ediyorum. Dramatik bir sezon geçirdiler ama böyle kayıplar olabiliyor."