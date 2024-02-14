Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a eleştiri: O tercihi şaşırtıcı ve anlamsızdı | Edin Dzeko bu durumdan hoşnut değil

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Mehmet Arslan ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın olaylarını değerlendirdi.

1- G.Saray, İcardi, Zaha ve Kerem’in durgun sürecinde Barış’la Başakşehir’i yendi. 3 de takviye yapan G.Saray yarışta artık önde mi?

UĞUR MELEKE: BURUK BiR KALP KAZANMA USTASI

Bence bu hafta Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki farkı teknik adamlar yarattı. Berkan Kutlu Genoa’daydı, Kaan Sassuolo’nun oyuncusuydu; Galatasaray’la yakın kalitede sayılabilecek bu takımların iyi faydalanamadığı bu iki futbolcudan Okan Buruk verim alıyor mesela. Sezon başı Galatasaray, Barış Alper’i serbest bıraksa belki çok büyük haber değeri taşımazdı. Bugün Barış, Galatasaray’ın anahtar futbolcusu konumuna dönmüş durumda. Okan Buruk bir insan yönetme ustası. Bir kalp kazanma ustası. Ve hemen her hafta büyük fark yaratıyor ligde.

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GÜNTEKiN ONAY: AURiER BÜYÜK GÜÇ KATAR

Galatasaray, eksiklerle geçen zorlu bir süreci hasarsız atlattı. Bunda Okan Buruk’un öz güveni ve güçlü omurganın etkisi büyüktü. Muslera’dan başlayan, stoperlerle ve Torreira ile birlikte oluşan bu defansif kurgu Galatasaray’ı ayakta tuttu. Formsuz ve hazır olmayan İcardi’nin suskunluğuna rağmen, Kerem Aktürkoğlu’nun formsuzluğuna, sağ bek ve sol bekte yaşanan sorunları da eklersek Galatasaray, Barış Alper’in 2 kişilik oyunu ve Mertens’in kalitesiyle Başakşehir’i geçti. Yeni transferlerden özellikle Aurier Galatasaray’ın oyun yapısına çok uygun, hırslı, tecrübeli ve ofansif bir oyuncu. Afrika Kupası’nı kazanmanın moraliyle gelecek Fildişili, Galatasaray’a büyük güç katacaktır.

MEHMET ARSLAN: OKAN BURUK’A HERKES iNANIYOR

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında bu denli sağlam ilerlemesinin birinci sebebi ‘inanmak’. Daha önce iki kez şampiyonluk kazanarak teknik direktörlük kabiliyetini gösteren Okan Buruk kendine, futbolcular ve taraftarlar da ona inanıyor. Kabul etmek lazım ki, bu ortamı bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatleri ve söylemleri ile Okan Hoca hazırladı. Yeri geldi, İcardi’yi en kritik Fenerbahçe maçında yedek bırakıp, yerine oynattığı Barış Alper’le zafere uzandı. Nelsson’a, Davinson Sanchez’e hatta Mertens’e haftalarca forma yüzü göstermediği oldu; ama hiçbirini küstürmedi. Tüm oyuncularını bir şekilde forma rekabetinin içinde tutmayı başardı. Tüm bu saydığımız faktörler Buruk’un takım yönetiminde ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor.

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FIRAT AYDINUS: G.SARAY BiR ADIM ÖNDE

Bazen Kerem Aktürkoğlu, bazen Mauro İcardi, bazen Barış Alper Yılmaz, bazen de Dries Mertens dönem dönem sahneye çıkıp Galatasaray’ın galibiyetlerinde başrol oynuyorlar. Maçların kaderini değiştiren oyuncu sayısının bu kadar fazla olması ve Okan Buruk’un takımı yönetmedeki başarısı neticesinde oluşan 2 puanlık fark şampiyonluk yarışında şu an itibariyle Galatasaray’ı hem mental hem de fiziksel olarak Fenerbahçe’den bir adım önde tutuyor.

2- F.Bahçe, Alanya’ya çok kritik 2 puan yitirdi. İsmail Kartal özellikle Dzeko-Kent değişikliğiyle eleştirildi. Siz nasıl yorumluyorsunuz?

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GÜNTEKiN ONAY: ÇAĞLAR’IN ÇOK CiDDi BiR MAÇ EKSiĞi VAR

İsmail Hoca, Samsun beraberliğinden sonra Alanya maçında da şaşırttı. 4 aydır kupa maçında dahi süre vermediği Kent’i, takımın en golcü ismi Dzeko’yu çıkartıp son anlarda kurtarıcı olarak sahaya sürmesi anlamsızdı. Ayrıca şu nokta da önemli; Dzeko çıkmasa da belki maç berabere bitebilirdi, ama şu bir gerçek ki, Fenerbahçe’nin Dzeko’ya ihtiyacı var. Görünen o ki, Boşnak futbolcu bu durumdan hoşnut değil. Ayrıca takıma yeni katılan Çağlar’ın çok ciddi bir maç eksiği var.

UĞUR MELEKE: LiNCOLN’ÜN GÖNDERiLMESi ÇOK BÜYÜK BiR HATAYDI

Fenerbahçe devre arası yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Ve bu dönemin sonunda kulübeleri daha mı iyi, daha mı kötü oldu ben şüpheliyim! Fred sanırım 1 ay daha yok, ben Krunic’in onun muadili olduğunu düşünmüyorum. Kadroda Fred’in yerini doldurabilecek en uygun oyuncu Lincoln’ken Fenerbahçe bu futbolcuyu neden kiraladı hiç anlamadım. Bence Fenerbahçe’nin devre arasında Lincoln’ü göndermesi büyük bir hataydı.

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FIRAT AYDINUS: DZEKO-KENT DEĞiŞiKLiĞi TABii Ki SORGULANACAK

Samsun maçında da bu senaryo yaşandı. F.Bahçe’nin kapanan takımlara karşı en ideal gol bulma yolu, Alanya maçındaki ikinci gol gibidir. Sıkışan oyunda doldur boşaltlar ile sonuca gitmek istiyorsan Dzeko hep olmalı. Dzeko çıktıktan sonra ceza alanına 14 orta yapılırsa, Dzeko-Kent değişikliği tabii ki sorgulanır.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE ÖNCELiKLE OYUNCULARI BASKIYA KARŞI HAZIR TUTMALI

Fenerbahçe’de esas sorun kimin oynadığından çok stres yönetiminde. Mutlak kazanma baskısının futbolcuları ne denli zorladığını ve teknik heyetin buna henüz çözüm bulamadığını Alanya maçında İrfan Can’ın suratına bakarsanız anlayabilirsiniz. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa, öncelikle oyuncuları bu baskıya karşı hazırlamalı.

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3- Beşiktaş, Kayseri’den 1 puanla döndü. Yeni transferler Muci, Worrall ve Al Mustafi ile takımın performansını nasıl buldunuz?

UĞUR MELEKE: SANTOS’LU HiÇBiR MAÇTAN KEYiF ALMADIM

Beşiktaş’ın son 5 maçın 4’ünde gol atamaması hiç sürpriz olmadı. Zira yaklaşık 15 yıl Santos’un yönettiği takımları televizyondan izledim, birkaç kez Portekiz’i yerinden de izledim. Santos’un kenarda olduğu hiçbir maçtan keyif almadım. Zaten şu anda sorun Santos’un oynattığı oyunda değil. Santos tüm kariyeri boyunca pragmatik ve tutucu futbol oynatmışken, 1-0’cıyken sorun onu Beşiktaş’ın başına getiren iradede.

GÜNTEKiN ONAY: BU OYUN BEŞiKTAŞLILARIN KABUL EDECEĞi BiR ŞEY DEĞiL

Santos’un kupa dahil son 6 maçın özellikle ilk yarılarındaki hücum zenginliğinden uzak oyunu Beşiktaşlılar’ın kabul edeceği bir şey değil. Santos anlayışını değiştirmek zorunda. Yeni transferlerden Muci teknik, seri ve zeki bir oyuncu. Beşiktaş’ın bu kadar az hücum yaptığı bir maçta tek başına etkili olmaya çalıştı. Worrall için henüz erken. Al Mustafi ise orta sahaya büyük güç katacaktır.

FIRAT AYDINUS: YENi TRANSFERLER iÇiN BiRAZ BEKLEMEMiZ GEREKiYOR

Kayserispor maçı özelinde bakacak olursak, Beşiktaş taraftarlarının, hiç alışık olmadıkları Santos’un bu oyun anlayışını kabul etmeleri kolay olmayacak. Yeni transferler Muci, Worrall ve Al Mustafi hakkında net bir fikre sahip olmak için biraz beklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu oyuncuların performansında Santos’un takıma oynatacağı oyun sistemi de etkili olacaktır.

MEHMET ARSLAN: SANTOS’UN O SÖZLERiNE iNANMAK iSTiYORUM

Beşiktaş’ın oynadığı futbolun sıkıcı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Santos da bunun farkında olmalı ki, “Aboubakar, Masuaku, Salih, Rashica ve Colley gelince daha farklı oynayacağız” dedi. Umarım, dediği gibi olur. Muci kalitesini ilk maçta gösterdi. Worrall ve Al Mustafi hakkında bir şey söylemek içinse henüz erken.

4- Trabzonspor, Hatay maçında rakip ceza alanında 51 kez topla buluşarak rekor kırdı. Siz nasıl okudunuz bu değişimi?

GÜNTEKiN ONAY: TRABZON BÜYÜK KRiZDEN GÜÇLÜ BiR OYUNLA ÇIKTI

Trabzonspor büyük bir krizden güçlü bir oyunla çıktı. Abdullah Avcı’nın panik yapmadan güvenli bir şekilde bu değişimi gerçekleştirmesi Trabzonsporlular’a umut verdi. Yeni transfer Meunier’in de takımın eksik olan kanat hücumlarına büyük katkı sağladığını gördük. Trabzonspor, Onuachu ve Pepe’nin de dönüşleriyle birlikte böyle oynamaya devam ettiği takdirde tekrar ligin en tehditkar takımlarından biri olacaktır.

UĞUR MELEKE: TABELA SiZE GÜNÜ KAZANDIRIR iYi OYUN iSE SEZONU

Trabzonspor, Samsun, Ankaragücü, Antalya gibi maçlarda iyi oynamıyorken, Avcı tabelaya bakılmasını söylüyordu. Oysa oyun kötüydü. Trabzon geçen hafta Beşiktaş’a yenildi ama çok daha farklı bir futbol oynadı. Çok daha pozitiflerdi. Ve o iyi oyunu önceki gün Trabzon’da da sürdürdüler. Rakip ceza alanında 51 kez topla buluşup sezonun bence en iyi topunu oynadılar. Tabela size günü kazandırır. Sezonu kazandıracak şeyse bu oyun işte.

MEHMET ARSLAN: TEK BAŞINA MEUNiER BiLE BÜYÜK FARK YARATTI

Bu sezonun en şanssız takımı Trabzonspor. Hiçbir maça ideal kadroyla çıkamadılar. Sakatlıklar, Afrika Kupası, kadro dışılar derken, ne oyun ne de skor olarak istediklerini alabildi. Abdullah Avcı engin tecrübesiyle takımı toparlamaya çalışıyor. Tek başına Meunier’in varlığı bile büyük fark yarattı. Onuachu ve Pepe de bir an önce gelip tam kapasiteyle oynarsa Trabzonspor çok farklı bir yola girer.

FIRAT AYDINUS: KÖTÜ GiDiŞE REAKSiYON VERMESi BENiM iÇiN SÜRPRiZ OLMADI

Trabzonspor gibi takımların bir yerden sonra kötü gidişe reaksiyon vermesi beklenen bir durum. CV’sinde PSG ve Dortmund gibi takımlar bulunan yeni transfer Meunier gerek kupa gerek son lig maçında ceza sahasına yapılan orta ve atılan paslarda çok etkiliydi.