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Kylian Mbappe çılgın teklif sonrası kararını verdi

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#Transfer#Kylian Mbappe#PSG
Kylian Mbappe çılgın teklif sonrası kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 20:29

Paris Saint Germain'in yeni mukavele teklifini kabul etmemesi nedeniyle satış listesine koyduğu Kylian Mbappe, toplamda 1 milyar Euro'luk teklifle alakalı kararını verdi.

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Paris Saint Germain'le sözleşme uzatmaya yanaşmayan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini korurken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den çılgın bir teklif geldi.

Kariyerine Real Madrid'de devam etmek isteyen Fransız yıldız, PSG ile yollarını ayırma kararı alırken Fransız ekibi oyuncusunu bonservissiz bırakmak istemiyor.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala yeni mukavele öneren PSG, Mbappe'den olumsuz yanıt alınca satış listesine koydu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon Euro önerdi.

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Kylian Mbappe çılgın teklif sonrası kararını verdi

YILLIK 700 MİLYON EURO

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PSG'ye 300 milyon Euro bonservis ücreti öneren Al-Hilal'in Fransız golcüye ise 1 yıllık 700 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

NBA'İN YILDIZLARINDAN MBAPPE PAYLAŞIMI

Kylian Mbappe'ye Al-Hilal takımından gelen 1 milyar Euro'luk teklifin ardından, NBA'in yıldızları Lebron James, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard bu teklifle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

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"KYLİAN MBAPPE'YE BENZİYORUM"

Milwakuee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum." ifadelerini kullanırken Tweet'i alıntılayan Mbappe gülücük emojileriyle yanıt verdi.

LEBRON DA PAYLAŞTI

Los Angeles Lakers ve NBA'in yıldız ismi LeBron James ise Forrest Gump filminden bir gif paylaşarak "1 yıllık anlaşma için çağırdıklarında Suudi Arabistan'a gidiyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kylian Mbappe'ye, Al-Hilal'dan tarihi bir teklif gelmişti.

KARARINI VERDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin kararını verdiği ve teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

ESPN'nin haberine göre; Kylian Mbappe bu dev teklifi direkt olarak Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

43 MAÇTA 41 GOL

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Kylian Mbappe#PSG

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