Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş açıklama: 'Birkaç transfer yakında bitebilir'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Osayi Samuel, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Zimbru maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte yapılan açıklamalar;

İSMAİL KARTAL: YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİZ

İlk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik ve oyun felsefesi olarak %100 hazır değiliz. %50-60 civarında hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Milli Takım nedeniyle geç dönenler var, sakat olanlar var. Fizik olarak herkesi aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Sezon başı olduğu için işimiz kolay değil.

BİZİM OYUN SİSTEMİMİZ FARKLI

Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız oyuncular ne istediğimizi biliyor. Yeni arkadaşlara da çok net istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Oyun felsefemizle ilgili inşallah güzel sinyaller veririz ve lige iyi başlarız.

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TRANSFER SORUSUNA YANIT

Birkaç TRANSFER yakında bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var. Yıldız oyuncudan ziyade olması gereken yerlere transfer yapacağız. Tabii içlerinde yıldız oyuncular da olacak. Başkanımız kaleci transferini yürütüyor. Her türlü çabayı gösteriyor. Biz de bu transfer için başkanımızla görüştük.

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ

Cengiz Ünder üzerinden gitmeyelim. Cengiz gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor

OSAYI-SAMUEL: HOCAM İNANIYOR

Hocamızın nasıl bir oyun oynattığını herkes biliyor. O zaman da öz güvenli oynuyorduk. Fenerbahçe'de en iyi futbolumu İsmail Kartal döneminde oynadım. Rusya'da iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Oradan çıktığımı maçlar çok önemliydi. Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Dedikoduları dinlemiyorum. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını hissettiriyor.