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LeBron James'in oğlu Bronny James'ten kötü haber

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#Lebron James#Bronny James#NBA
LeBron Jamesin oğlu Bronny Jamesten kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 18:47

NBA efsanesi LeBron James'in oğlu Bronny James antrenmanda kalp krizi geçirdi.

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LeBron James'in oğlu Bronny James'in basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdiği aktarıldı.

The Athletic'in haberine göre LeBron James'in oğlu Bronny, dün yaptığı antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. Durumu stabil olan Bronny, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

James ailesi sözcüsü, "Sağlık çalışanları onu hemen hastaneye götürdü. Durumu şu an stabil ve yoğun bakımda değil. LeBron James ve ailesinin hayatının gizliliği için biraz saygı bekliyoruz. Gelişmeler oldukça basını bilgilendireceğiz." açıklamasını yaptı.

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#Lebron James#Bronny James#NBA

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