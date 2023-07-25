Umut Meraş trafik kazası geçirdi

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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, İstanbul, Çekmeköy civarlarında bir trafik kazası geçirdi.

Umut Meraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milli oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan da geçtiğimiz günlerde trafikte saldırıya uğramış ve yaşadığı fiziksel tartışmanın ardından uyluk arka adale grubundan 4. derece hasar almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:

"Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."