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Canlı anlatım: Konyaspor Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Canlı anlatım: Konyaspor Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 18:06

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir'de karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

KIRMIZI KARTLAR: 22' Valencia, 54' Adil Demirbağ

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

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İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Peres, Szalai, Arao, Zajc, Emre Mor, Ferdi, Rossi, Lincoln, Valencia

Konyaspor, Konrad Michalak'ın sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

15. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.
19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.
22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam etti.
33. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak Altay’da kaldı.
43. dakikada Robert Muriç’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Ferdi kornere gönderdi.

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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilir.

 

 

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#Konyaspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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