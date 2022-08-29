Son dakika: Konyaspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kırmızı kart! Enner Valencia Süper Lig'de bir ilki yaşadı...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında Enner Valencia'nın doğrudan gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

Maçın 22. dakikasında oyun devam ederken Konyaspor stoperi Adil Demirbağ ile itişen Enner Valencia'nın rakibine yaptığı ayak hamlesinin ardından hakem Arda Kardeşler doğrudan kırmızı kart çıkardı.

VAR İNCELEMESİ YAPILDI, KARAR DEĞİŞMEDİ

Hakemin kırmızı kart kararı sonrası Enner Valencia Arda Kardeşler'e itiraz etti. Bir süre VAR ile görüşen Arda Kardeşler, sahayı terk etmeyen Valencia'ya sahadan çıkmasını işaret etti. Valencia'nın hamlesi sonrası yerde kalan Adil Demirbağ da tedavisinin ardından sarı kart gördü.

Haberin Devamı

ENNER VALENCIA'NIN SÜPER LİG'DEKİ İLK KIRMIZI KARTI

22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Enner Valencia, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Ekvadorlu yıldız kariyerinde ise üçüncü kez kırmızı kart gördü.

ADİL DEMİRBAĞ DA ATILDI

Valencia ile girdiği itişme sonrası sarı kart gören Adil Demirbağ, 54. dakikada ceza alanına girmek isteyen Osayi-Samuel'i faulle durdurduğu için ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni sezonda gol yükünü Enner Valencia çekiyordu. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı.

SAKATLANAN LEMOS'UN YERİNE SERDAR DURSUN OYUNA GİRDİ

Valencia'nın kırmızı kartından önce sakatlık Lemos sakatlık yaşamıştı. Gustavo Henrique oyuna girmek için hazırlanırken kırmızı kartın çıkmasıyla Jorge Jesus karar değiştirdi ve Lemos'un yerine forvet Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

JORGE JESUS'TAN İLK 11'DE 1 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken defansı Lemos, Szalai, Peres üçlüsünden oluşturdu. Orta sahada Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Arao ve Lincoln'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta da Emre Mor, Rossi ve Valencia'yı oynattı. Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Dursun'un yerine bu kez Rossi'yi tercih etti.