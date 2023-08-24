Konferans Ligi'nde hedefimiz bir kez daha üçte üç! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor avantaj arayacak

Haberin Devamı

Bugün kendi sahasında olan tek temsilcimiz Fenerbahçe... Kanarya saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada Hollanda’dan Twente’yi ağırlayacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce de karşılaştığı D.Kiev’e 20.00’de konuk olacak. Maç, Ukrayna’daki işgal nedeniyle romanya’da oynanacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan, CFR Cluj ve Osijek engellerini aşan Adana Demirspor ise 21.00’de Belçika’da Genk sınavına çıkacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçları bugün oynanacak. Elbette bizim gözümüz Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de olacak. Play off turunu geçip grup aşamasına kalırsa hem prestij hem de maddi gelir elde edecek olan üç ekip ayrıca ülke puanımıza da katkı sağlama amacında. Zira UEFA ülke sıralamasında şu anda 10. sırada bulunan Türkiye, sezon sonuna denk bu konumunu korursa 2025-26 sezonunda Süper Lig şampiyonunu doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına gönderebilecek.

Haberin Devamı

SARI KANARYA AVRUPA KUPALARI’NDA 100. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Önceki turlarda Zimbru Kişinev ve Maribor Branik’i eleyen Fenerbahçe bugün 20.00’de sahasında Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden Twente’yi konuk edecek. İlk maçta avantajlı skor elde ederek rövanş maçına rahat gitmek isteyen sarı lacivertlilerde sadece Serdar Aziz’in oynamama riski bulunurken sakatlıkları geçen Becao, Osayi Samuel, Luan Peres, Fred ve Cengiz Ünder oynayacak durumda. F.Bahçe kazanırsa Avrupa’da 100. galibiyetini elde edecek.

KARA KARTAL ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MİRCEA LUCESCU’YA KARŞI SAHADA

KF Tiran ve Neftçi Bakü engellerini aşarak play-off’a kalan Beşiktaş’ın bugünkü rakibiyse Avrupa futbolunda söz sahibi olan bir dev, Dinamo Kiev... Siyah beyazlı ekip, eski teknik direktörü Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Dinamo Kiev’e, Ukrayna’daki Rus işgali nedeniyle Bükreş’te konuk olacak. Kartal’da yeni transferler Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov da Bükreş’e götürüldü. UEFA kadrosundan çıkarılan Ghezzal, Semih, Emrecan ve Kerem Atakan oynamayacak.

MAVİ ŞİMŞEKLER, AVRUPA’DA TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Haberin Devamı

Sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek’i eleyerek play-off’a yükselen Adana Demirspor bu akşam Belçika’da Genk’in konuğu olacak. KRC Genk Arena’da TSİ 21.00’de başlayacak müsabakayı, Portekiz’den Antonio Nobre yönetecek. Mücadele, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Ankaragücü maçında riske edilmeyen Yusuf Sarı, Belhanda ve Cherif Ndiaye’nin bugünkü maçta oynaması bekleniyor. Avrupa kadrosuna alınmayan Jaganjac, Nongoh ve Feratovic ise bugün forma giyemeyecek.