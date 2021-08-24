Kazanma arzusunun ödülü

Banu YELKOVAN - Giresun maçında rahat kazanan, sonrasında gittiği Randers maçından da ikinci maç için umudunu korumasına yeterli bir skorla dönmeyi başaran Galatasaray, tıpkı şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri gibi, milli maç arasına girmeden önceki dönemi mümkün olduğunca az kayıpla geçme planları yapmıştı.

Türk Telekom Stadı’ndaki zemin çalışmaları devam ettiği için maçı Şampiyonlar Ligi Finali için kusursuz hale getirilmiş Olimpiyat Stadı’na alan sarı kırmızılılar, oyuna hiç hesapta olmayan bir erken gol yiyerek başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet’in pası, kalabalık ceza sahasında Lobzhanidze ile buluştu ve Galatasaraylı defans oyuncularının arasından gol geldi. Zaten çok rahat ve güvenli olmadığı defans hattında, Marcao’nun futbol tarihinin en anlamsız hareketleri sıralamasında rahatlıkla üst sıralarda yer bulabilecek davranışı sonrası aldığı ceza olmasa, sarı kırmızılılar bu golü yine de yer miydi, tartışılır ama sonrasında iyi reaksiyon vermeyi başardı.

ARTIK ‘FLAŞ TAKIM’ DEĞiL!

Akintola ve Boupendza’nın ayrılması sonrası hücum gücünün büyük kısmını ve geçen sezonun flaş takımı kimliğini geride bırakmışa benzeyen Hatay, rakibinin hareketli oyununa ayak uyduramayınca Galatasaray ilk yarının büyük kısmında, rakibin kalesini sonuçsuz ataklarla defalarca zorladı. Sayısız korner ve son vuruşlarda etkisiz kalınan pozisyon sonrası aranan gol, 30. dakikada Feghouli’den geldi. Kerem’in çevirdiği top, önce ceza sahasında Cicaldau’yu bulsa da beraberliği getiren, direkten dönen topu önünde bulan Cezayirli oyuncu oldu.

65’TEN SONRA BiRDEN DURDU

İkinci yarıya aynı tempoda devam etti Galatasaray, 65. dakikadaki oyuncu değişikliklerine kadar. Sonrasında sanki takım birden durdu. Anlamsız yabancı oyuncu kuralı yüzünden oyuncu değişiklikleri üç bilinmeyenli denkleme döndüğünden beri, sadece sahadaki performansa göre değil, pasaportlara göre yapılan değişiklikler takımları ve izleyenleri çok zorluyor.

Yazıyı ‘Galatasaray’ın geçen sezondan tek farkı tribündeki seyircilerdi’ diyerek bitirmeye hazırlanırken Ömer’in sol kanattan kullandığı kornerde, Luyindama’nın kafasından geldi galibiyet golü. Uzun boylu defans oyuncusunun nadir gollerinden biri, sahadaki ve tribündeki Galatasaraylıları sevince boğarken kritik üç puanı da getirdi.

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