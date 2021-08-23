Son Dakika: Galatasaray 2-1 Hatayspor / Maç sonucu ve özeti

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Sezonun ilk maçında Giresunspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Hatayspor'u Luyindama'nın son dakikalarda gelen golüyle yendi ve 2'de 2 yaptı.

Müsabakaya çok hızlı giriş yapan konuk ekip, henüz 3. dakikada Lobjanidze ile 1-0 öne geçti.

Bu gole Cezayirli yıldızı Feghouli ile karşılık veren sarı kırmızılılar, 30. dakikada gelen golle skoru 1-1 yaptı.

Müsabakanın ikinci devresi gol pozisyonu açısından daha kısır geçerken 88. dakikada sahneye çıkan Luyindama skoru 2-1 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray, bu skorla puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

Fatih Terim'in öğrencileri 26 Ağustos Perşembe günü 1-1'in rövanşında Randers'ı ağırlayacak.

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.

13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.

30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Lige deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 11'de 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakada Fernando Muslera, Sacho Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.



LİSANSI ÇIKARILAN NELSSON İLK 11'DE

Galatasaray'da yaklaşık 2 haftadır lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen stoper Victor Nelsson, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı dün öğle saatlerinde çıkarılan Danimarkalı futbolcu, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.





FALCAO KADROYA ALINMADI

Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Randers karşılaşmasına sonradan giren Falcao, Atakaş Hatayspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.



TRİBÜNDE YAKLAŞIK 5 BİN TARAFTAR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabakayı yaklaşık 5 bin sarı-kırmızılı taraftar izledi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmalarından dolayı Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınma hakkı tanınırken, karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi.



HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesine Munir Mohamedi, Kamil Ahmet Çörekçi, Samuel Adekugbe, Ruben Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Simon Falette, Saba Lobjanidze, Mehdi Boudjemaa, Mame Diouf, Emre Çolak ve Dylan Saint Louris ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Burak Öksüz, Eren Fansa, Burak Can Çamoğlu, Onur Ergün, Adama Traore, Muhammed Kesselly Kamara, Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Ayoub El Kaabi yer aldı.

Ömer Erdoğan, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Onur Ergün, Kamara ve Burak Öksüz'ü yedeğe çekti. Erdoğan, Galatasaray maçında Falette, Lobjanidze ve Fatih Kuruçuk'u oynattı.

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