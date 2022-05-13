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Muhteşem bir final serisi izledik. Futbol dışında hiçbir branşın şampiyonluk maçları böylesi büyük bir ilgi görmemişti. Voleybol kadınlarda sadece Milli Takım olarak değil, kulüpler bazında da Türkiye genelinin gündemine girmiş oldu.

Öncelikle, 3-2’lik seri boyunca oyunculara mücadele, sportmenlik, hırs ve istekli oyun için teşekkürler. Kaybedenin olmadığı maçlar vardır. Bu seride ve son final maçında gerçekten kaybeden yok. Kazanan Türk kadın voleybolu oldu.

GABi HER TAKIMA LAZIM

Son maçı değerlendirecek olursak, daha genç oyuncuların sorumluluk aldığı Fenerbahçe’nin gücü son dünya şampiyonu apoletli VakıfBank’a yetmedi diyebiliriz. Bu kadar özverili bir mücadele gösteren oyuncular için olumsuzluklardan veya yapılamayanlardan bahsetmek olmaz. Gabi ve Haak muhteşem oyunlarına bir yenisini ekleyerek finalin finaline damga vurdular. Cansu serinin en iyi oyunlarından birini sergiledi. Kübra yükselen grafiğini yaptığı bloklarla taçlandırdı. Blok kraliçesi Zehra iyi pas aldığında çok iyi hücum yaptı. Ayça çok iyiydi. Hackley bir profesör gibi oynamaya devam ediyor. Ama benim yıldızım Gabi... Her takıma lazım.

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Fenerbahçe bu seneyi bir kupa ile kapatma şansını tecrübe eksikliği nedeniyle kaybetti.

Serinin bütününde sporculara gösterdikleri performans için teşekkürler. Tekrar söylüyorum, kazanan Türk voleybolu oldu.