Şampiyon VakıfBank! Zafer nasıl geldi? Finalin kırılma anları...

Sultanlar Ligi Final etabının 5. müsabakasında VakıfBank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i ağırlayan Vakıfbank, parkeden 3-0 galip ayrılarak toplamda 3-2 üstünlüğe ulaştı ve 13. lig şampiyonluğunu ilan etti.
ŞAMPİYONLUK NASIL GELDİ?
Fenerbahçe’nin saha avantajını alıp 2-1 öne geçtiği seride çok kritik ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir 4. maç oynadı.
Sarı lacivertliler setlerde 2-0 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ta umutların tükendiği anda sahneye Tuğba Şenoğlu çıktı.
TUĞBA'DAN KRİTİK KATKILAR
Üst üste aldığı sayılarla takımını ayağa kaldıran Tuğba, takım arkadaşlarını da ateşledi. Final setinde rakibine 3-2’lik üstünlük kuran Vakıfbank, şampiyonluğu sahasındaki maça bıraktı
Haak, Gabi gibi kaliteli isimlere sahip olan Vakıfbank, 5. maçta da rakibine üstünlük kurup şampiyon oldu.
SON MAÇA AĞIRLIK KOYDULAR
VakıfBank'ın yıldız isimleri Isabelle Haak ve Gabi, 5. maçta parkeye ağırlıklarını koymayı başardı. İki isim de etkili bir görüntü çizdi ve rakibe geri dönüş fırsatı vermedi.
ETKİSİZ YILDIZLAR
Fenerbahçe cephesinde ise Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva ve Meliha İsmailoğlu gibi önemli isimler beklenen performansın altında kaldı.
EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ ZEHRA'YA
Mislicom özel ödülü: Melissa Vargas
En iyi libero: Gizem Örge
En iyi pasör: Cansu Özbay
En iyi orta oyuncu: Eda Erdem
En iyi smaçör: Gabi Guimaraes
En iyi pasör çaprazı: Isabelle Haak
Final serisinin en değerli oyuncusu: Zehra Güneş
Mücadelenin ardından saha içerisinde sevinç anları yaşanırken VakıfBanklı voleybolculardan Meryem Boz, Ayça Aykaç ve Melis Gürkaynak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
MERYEM BOZ: EVİMİZDE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Çok uzun bir sezon geçirdiklerini dile getiren Meryem Boz, "9 ay bunun için çalışmıştık ve kendi evimizde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Fenerbahçe de çok güçlü bir ekip, o sebeple 3-2 uzaması çok normaldi. Ben Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü 5 maç oynadık 5'inde de çok iyi mücadele ettiler. Ama tabii ki kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum" dedi.
AYÇA AYKAÇ: OLMAZ DENİLENİ OLDURDUK VE ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYORUZ
Seride süper bir geri dönüş yaptıklarını dile getiren Ayça Aykaç, "4'üncü maçta olmaz denileni oldurduk ve şu anda şampiyonluğu kutluyoruz. 5 kupa hedefi ile çıkmıştık yola ve şu anda 4'ünü aldık, 1 tane kaldı. İnşallah onu da alıp sezonu unutulmaz bir şekilde kapatmak istiyoruz" diye konuştu.
"HERKESİN İNİŞLERİ ÇIKIŞLARI OLDU AMA KAZANMASINI BİLDİK"
Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğuna değinen Ayça Aykaç, "Çok başa baş mücadele verdik. Herkesin inişleri çıkışları oldu ama kazanmasını, şampiyon olmasını bildik. Çok mutluyuz, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her beraber savaştık çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
MELİS GÜRKAYNAK: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ
Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ile voleybol kariyerine nokta koyan Melis Gürkaynak ise Fenerbahçe ile üst üste güzel maçlar oynadıklarını ifade ederek, "Türkiye adına güzel bir sezon oldu bende. Ben Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Biz kazandığımız için mutluyuz. 1 tane daha kupamız kaldı hedefimiz o kupayı da kaldırabilmek" dedi.
"VAKIFBANK'A VEDA ETMEK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"
VakıfBank'a veda etmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Melis Gürkaynak, "Çocukluğum burada geçti. Teşekkür etmekten, onlara minnet duymaktan haricinde söyleyecek başka bir şey yok. Buraya veda etmek çok zor benim için. VakıfBank'a çok teşekkür ederim. Yıllarım burada geçti, herkesle beraber büyüdük, ailem gibi. O yüzden de ben hep onlarla beraber olacağım. Güzel bir veda oldu. Bu salonda böyle bir veda etmek benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
MELİS GÜRKAYNAK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
VakıfBank'la son maçına çıkan başarılı oyuncu Melis Gürkaynak karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.
VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUK YILLARI
1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022
VAKIFBANK 5 KUPA HEDEFİYLE BAŞLAMIŞTI
Sezona 5 kupa hedefiyle çıkan, Spor Toto Şampiyonlar Ligi Kupası, KupaVoley ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 22 Mayıs'ta Süper Final oynayacak olan Vakıfbank, ligde de şampiyon oldu.
FENERBAHÇE 5 ŞAMPİYONLUKTA KALDI
'Sarı Melekler' Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde 5 şampiyonluk kazandı. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti.
FİNAL SERİSİ
Serideki ilk maçı Burhan Felek’te 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, serinin ikinci maçını VakıfBank Spor Sarayı’nda 3-1 kaybetti. Deplasmanda oynadığı üçüncü maçı ise 3-1 kazanan ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe Opet, dördüncü maçında taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesine çıktı.
Fenerbahçe-Vakıfbank: 3-1 (1-0)
Vakıfbank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)
Vakıfbank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)
Fenerbahçe-Vakıfbank: 2-3 (2-2)
FİNAL ETABININ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDEYDİ
Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:
3 Mayıs Salı:
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
6 Mayıs Cuma:
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
9 Mayıs Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
12 Mayıs Perşembe:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
Sultanlar Ligi Ödülleri👀— Spor Arena (@sporarena) May 12, 2022
Mislicom Özel Ödülü: Melissa Vargas
En İyi Pasör Çaprazı: Isabelle Haak
En İyi Libero: Gizem Örge
En İyi Pasör: Cansu Özbay
En İyi Orta Oyuncu: Eda Erdem Dündar
En iyi Smaçör: Gabi
MVP: Zehra Güneş
📽️ @uguryapiici pic.twitter.com/jSDrkJeBeg