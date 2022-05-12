Şampiyon VakıfBank! Zafer nasıl geldi? Finalin kırılma anları...

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Sultanlar Ligi Final etabının 5. müsabakasında VakıfBank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i ağırlayan Vakıfbank, parkeden 3-0 galip ayrılarak toplamda 3-2 üstünlüğe ulaştı ve 13. lig şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUK NASIL GELDİ?

Fenerbahçe’nin saha avantajını alıp 2-1 öne geçtiği seride çok kritik ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir 4. maç oynadı.

Sarı lacivertliler setlerde 2-0 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ta umutların tükendiği anda sahneye Tuğba Şenoğlu çıktı.

TUĞBA'DAN KRİTİK KATKILAR

Üst üste aldığı sayılarla takımını ayağa kaldıran Tuğba, takım arkadaşlarını da ateşledi. Final setinde rakibine 3-2’lik üstünlük kuran Vakıfbank, şampiyonluğu sahasındaki maça bıraktı

Haak, Gabi gibi kaliteli isimlere sahip olan Vakıfbank, 5. maçta da rakibine üstünlük kurup şampiyon oldu.

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SON MAÇA AĞIRLIK KOYDULAR

VakıfBank'ın yıldız isimleri Isabelle Haak ve Gabi, 5. maçta parkeye ağırlıklarını koymayı başardı. İki isim de etkili bir görüntü çizdi ve rakibe geri dönüş fırsatı vermedi.

ETKİSİZ YILDIZLAR

Fenerbahçe cephesinde ise Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva ve Meliha İsmailoğlu gibi önemli isimler beklenen performansın altında kaldı.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ ZEHRA'YA

Mislicom özel ödülü: Melissa Vargas

En iyi libero: Gizem Örge

En iyi pasör: Cansu Özbay

En iyi orta oyuncu: Eda Erdem

En iyi smaçör: Gabi Guimaraes

En iyi pasör çaprazı: Isabelle Haak

Final serisinin en değerli oyuncusu: Zehra Güneş

Mücadelenin ardından saha içerisinde sevinç anları yaşanırken VakıfBanklı voleybolculardan Meryem Boz, Ayça Aykaç ve Melis Gürkaynak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

MERYEM BOZ: EVİMİZDE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Çok uzun bir sezon geçirdiklerini dile getiren Meryem Boz, "9 ay bunun için çalışmıştık ve kendi evimizde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Fenerbahçe de çok güçlü bir ekip, o sebeple 3-2 uzaması çok normaldi. Ben Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü 5 maç oynadık 5'inde de çok iyi mücadele ettiler. Ama tabii ki kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

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AYÇA AYKAÇ: OLMAZ DENİLENİ OLDURDUK VE ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYORUZ

Seride süper bir geri dönüş yaptıklarını dile getiren Ayça Aykaç, "4'üncü maçta olmaz denileni oldurduk ve şu anda şampiyonluğu kutluyoruz. 5 kupa hedefi ile çıkmıştık yola ve şu anda 4'ünü aldık, 1 tane kaldı. İnşallah onu da alıp sezonu unutulmaz bir şekilde kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

"HERKESİN İNİŞLERİ ÇIKIŞLARI OLDU AMA KAZANMASINI BİLDİK"

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğuna değinen Ayça Aykaç, "Çok başa baş mücadele verdik. Herkesin inişleri çıkışları oldu ama kazanmasını, şampiyon olmasını bildik. Çok mutluyuz, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her beraber savaştık çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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MELİS GÜRKAYNAK: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ile voleybol kariyerine nokta koyan Melis Gürkaynak ise Fenerbahçe ile üst üste güzel maçlar oynadıklarını ifade ederek, "Türkiye adına güzel bir sezon oldu bende. Ben Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Biz kazandığımız için mutluyuz. 1 tane daha kupamız kaldı hedefimiz o kupayı da kaldırabilmek" dedi.

"VAKIFBANK'A VEDA ETMEK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

VakıfBank'a veda etmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Melis Gürkaynak, "Çocukluğum burada geçti. Teşekkür etmekten, onlara minnet duymaktan haricinde söyleyecek başka bir şey yok. Buraya veda etmek çok zor benim için. VakıfBank'a çok teşekkür ederim. Yıllarım burada geçti, herkesle beraber büyüdük, ailem gibi. O yüzden de ben hep onlarla beraber olacağım. Güzel bir veda oldu. Bu salonda böyle bir veda etmek benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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MELİS GÜRKAYNAK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

VakıfBank'la son maçına çıkan başarılı oyuncu Melis Gürkaynak karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUK YILLARI

1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022

VAKIFBANK 5 KUPA HEDEFİYLE BAŞLAMIŞTI

Sezona 5 kupa hedefiyle çıkan, Spor Toto Şampiyonlar Ligi Kupası, KupaVoley ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 22 Mayıs'ta Süper Final oynayacak olan Vakıfbank, ligde de şampiyon oldu.

FENERBAHÇE 5 ŞAMPİYONLUKTA KALDI

'Sarı Melekler' Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde 5 şampiyonluk kazandı. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti.

FİNAL SERİSİ

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Serideki ilk maçı Burhan Felek’te 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, serinin ikinci maçını VakıfBank Spor Sarayı’nda 3-1 kaybetti. Deplasmanda oynadığı üçüncü maçı ise 3-1 kazanan ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe Opet, dördüncü maçında taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesine çıktı.

Fenerbahçe-Vakıfbank: 3-1 (1-0)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)

Fenerbahçe-Vakıfbank: 2-3 (2-2)

FİNAL ETABININ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDEYDİ

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:

3 Mayıs Salı:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

6 Mayıs Cuma:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

9 Mayıs Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

12 Mayıs Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)