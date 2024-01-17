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Kayserispor’un isim hakları satışa çıkarıldı! İcra dairesi üzerinden resmi ilan...

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#Kayserispor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Kayserispor’un isim hakları satışa çıkarıldı İcra dairesi üzerinden resmi ilan...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 12:31

Kayserispor’da, icra dairesi üzerinden verilen resmi ilan ile kulübün  ’Kayserispor 1966’, ’Kayserispor Futbol Anonim Şirketi’ ismi ile ’Kayserispor Store’ ve ’Kayserispor Futbol Okulları’ ismi satışa çıkarıldı.

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Kayseri Genel İcra Dairesi, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un, ’Kayserispor 1966’, ’Kayserispor Futbol Anonim Şirketi, ’KayserisporStore’ ve Kayserispor Futbol Okulları’ isim haklarının borçları nedeniyle icradan satışa çıkarıldığını duyurdu.

Kayserispor 1966’ için muhammen bedel 40 milyon TL olurken, ’Kayserispor Futbol Anonim Şirketi’ için belirlenen muhammen bedel 35 milyon TL, KayserisporStore için 4 milyon TL, Kayserispor Okulları için ise, 8 milyon TL muhammen bedel belirlendi. 

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İlan.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41'de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41'de sona erecek.

Teklifler online olarak verilecek.

Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Martta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

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#Kayserispor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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