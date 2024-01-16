Galatasaray - Kayserispor maçında çok tartışılan penaltı pozisyonu için kim, ne dedi? 'Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesi...'

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Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Dries Mertens kaydetti. Bu skorun ardından puanını 51 yapan Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin 86. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu ise spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Hasan Ali Kaldırım ile Barış Alper Yılmaz'ın mücadelesinin ardından VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını göstermişti.

Atilla Karaoğlan'ın kararını hakem yorumcuları değerlendirdi. İşte yorumlar;

"PENALTIDA ŞÜPHEM YOK"

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Penaltıda şüphem yok. Barış Alper etkili bir şekidle çekilip, düşürülmüş. Hasan Ali Kaldırım net bir şekilde tutuyor. VAR'ın karışması ve sarı kart doğru. Sportmenliğe aykırı faul.

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"VAR'IN BU MÜDAHALESİ TARTIŞILIR"

Deniz Çoban (beIN Trio): Hakem hücum faul verdi. VAR şu şekilde devreye girer; iki koluyla sararsa ve formayı tutarsa. Formayı tutmuş, uzatmış mı? Orası tartışmalı. VAR inisiyatif almış. Bu maçta bir inisiyatif alınacaksa, Halil ile Attamah'ın pozisyonunda devreye girerdiniz. Forma tutmayı VAR gösteriyor ama uzadığını gösteremiyor. Barış Alper gitmeye çalışıyor, Hasan Ali düşmesine sebep oluyor. Barış doğal düşüyor ve ayakları yerden kesiliyor. Penaltıda şüphe yok ama VAR'ın bu müdahalesi tartışılacaktır. İnisiyatif alındığı için eleştirmiyorum.

"VAR MÜDAHALESİ OLAMAZ"

Bahattin Duran (beIN Trio): Bu pozisyona kesinlikle VAR müdahalesi olmaz. Net bir kanıt yok. Sana göre, bana göre pozisyon. Ceza sahası içinde ve dışında bu tip tutmalar, itmeler onlarca kez oluyor. Barış Alper biraz abartıyor. Oyunun devam etmesi bence normal. Hakem kendi penaltı verse, sess çıkarmam. VAR müdahalesini kabul etmiyorum.

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"POZİSYON PENALTI"

Fırat Aydınus: İki elle tutmalarda VAR'ın devere girmesi söyleniyor. Barış, Hasan Ali'yi tutuyor mu, çekiyor mu? Hayır. Ancak Hasan Ali hem sağ eliyle omuz kısmından, hem sol eliyle koltuk altında bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvet bir çekme olmasa bile giden bir oyuncunun gitmesini engelliyor. Bunu devam ettirerek yapıyor. İki elle hamlesi ve devam ettirmesi nedeniyle pozisyon penaltı.