Galatasaray - Kayserispor maçının ardından çarpıcı değerlendirme: 'Tez konusu olabilecek bir durum!' | 'İmdada Hasan Ali Kaldırım yetişti'

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Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ile heyecana sahne olan maçta son sözü 86. dakikada Dries Mertens'in penaltısı söyledi ve ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı - kırmızılıların bir diğer golü ise 26. dakikada Victor Nelsson'dan geldi.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte puanını 51 yaptı ve 2. sırada yer alarak lider Fenerbahçe'yi takibine devam etti.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, karşılaşmanın ardından köşelerinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Meleke: Ocak ayının yıldızı Kerem Demirbay

Kayserispor enteresan bir takım. Belki de bir tez konusu. 2021-22 sezonu bittikten sonra iki transfer döneminde tahtaları kapalıydı. Hiçbir oyuncu alamadıkları gibi, Onur Bulut, İbrahim, Yasir, Bertolacci gibi isimleri kaybettiler. Bu yaz döneminde yasakları kalkmıştı ama rakiplerine nispeten az transfer yaptılar: Boa Morte, Hasan Ali, Kartal oynuyor yenilerden. Üstelik yazın Gavranovic, Mensah, Emrah’ı, kışın da Thiam ve Kemen’i kaybettiler.

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KAYSERiSPOR TEZ KONUSU OLMALI

Transfer tahtaları açıkken zorlukla ligde kalabilen Kayserispor, kapalıyken muazzam sonuçlar aldı. Geçen sezonun büyük bölümünde Avrupa kupaları kovaladılar. Bu yıl da yukarıdalar, güvenli bölgedeler, ilk devrede Galatasaray’a çelme takmış, Trabzonspor’u yenmişlerdi. Bir yüksek lisans öğrencisinin pekala tez olarak çalışabileceği soru şu: Acaba orta sınıf kulüpleri aşağıya çeken esas şey, bu kadar transfer yapabiliyor olmaları mı? Transfer yapmalarını engelleseniz daha mı iyi yönetilecek bu kulüpler?

RECEP UÇAR’IN ÖNEMLi ROLÜ VAR

Elbette dün Galatasaray’ı çok zorlayan Kayseri’nin bu sezonki çizgisinde Recep Uçar’ın önemli bir rolü var. Galatasaray’ın son iki rakibi Konya ve Sivas’ın aksine dün geriden pasla, örerek çıkma stratejisini tercih etti Recep Hoca. Galatasaray’ın presini kırdıklarında özellikle sağdan etkili akınlar yaptılar. Sarı kırmızılılar da zaman zaman o presten sonuç aldı, hatta 29’da iptal edilen golleri de böyle bir Halil baskısıyla gelmişti. Ancak Galatasaray aynen Sivas’ta olduğu gibi dün Seyrantepe’de de ikinci devrenin ilk bölümünde atak sürekliliği konusunda sorunlar yaşadı.

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OKAN BURUK’UN SEÇENEKLERi AZDI

Okan Buruk’un kulübedeki seçenekleri yine azdı, elindeki tüm opsiyonları kullandı: Önce Halil’i çıkardı, Barış’ı en uca attı. Sol bekte Kaan’a, merkezde Berkan’la Kerem Demirbay’a dönüş yaptı. Tete’nin yerine genç Baran’ı soktu. Bu değişiklikler sonrası temposu artan ve devamlılık sağlayan Galatasaray kritik bir 3 puan çıkardı Seyrantepe’den. Fenerbahçe’ye 3 şut atan, Konya’ya karşı asist yapan, Sivas’ta gol atan Kerem Demirbay, dün de oyuna girdikten sonra hareketi artıran unsurdu bence.

Engin Kehale: Hayatta kalma becerisi

Daha önce de söyledim; Süper Lig’de son senelerindeki en büyük değişimlerin başında, genç yerli hocalarla birlikte sahada bir planı olan takım sayısındaki düzenli artış geliyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Recep Uçar. Kayserispor, ne oynadığını çok iyi bilen bir takım. Rakibine iyi çalışıyor, sahaya iyi yerleşiyor ve karşısındaki takımı zor durumda bırakıyor. G.Saray karşısında takımdan yeni ayrılan Thiam, sakat olan Cardoso ve Afrika Kupası’na giden oyuncular düşünülünce ciddi sayıda eksikleri vardı.

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BASKI YAPMAKTA ZORLANDI

Okan Buruk ise İcardi-Kerem Aktürkoğlu-Ziyech’in yokluğunda özellikle ön tarafta rakibe göre oyuncu seçebilme lüksüne sahip değildi. Sahadaki 11, yetenek olarak yüksek hücum gücü vadetse de Halil’in arkasındaki üçlünün profili ve Ndombeleli orta saha ile hem toplu baskı yapmakta hem tempo yapmakta zorlandı.

Tam da bu yüzden duran toptan gelen Nelsson golü, aslında maçın G.Saray adına açılması ve geçiş oyunu fırsatı yaratması anlamına geliyordu. Hele hele Bahoken’in ilk yarı kaçırdığı penaltı sonrasında.

UÇAR’IN PLANLARI FARKLIYDI

Recep Uçar’ın planları ise farklıydı. Akıllı teknik adamın ikinci yarının başında yaptığı kritik hamle, maçın gidişatını değiştirdi. Ramazan sağa, Aylton sola geçince, G.Saray’ın hatalarından Portekizli ile üst üste iki pozisyon buldu Kayserispor ve ikincisinde beraberliği yakaladı.

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İmdada, pazar günü El Clasico’da Araujo’nun Vini Jr.’a yaptığı penaltının bir benzerini Barış Alper’e yapan Hasan Ali yetişti. Maçın ilk düdüğünden beri karşı karşıya gelen Mertens-Bilal eşleşmesinin son galibi Belçikalı oldu ve Galatasaray’a üç puanı getirdi. Sarı kırmızılılar, sezonun büyük bölümünde olduğu gibi bir kez daha hayatta kalmayı bildi. Bu direniş ve yarışın içinde kalma becerisi, Okan Buruk ve öğrencilerini en iyi bildikleri nisan sonrası dönemde yarışmacı kılacak gibi gözüküyor.