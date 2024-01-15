Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Endişeye mahal yok

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları iki takım tarafından da tepki çekti.

LİGDE EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla birlikte Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 27 maça çıkardı.

Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

SON 8 MAÇI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligdeki yenilmezliğini sürdü. Aslan ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

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KAYSERİSPOR'DAN TEPKİ

Rams Park'ta oynanan mücadele ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlanırken konuk Kayserispor'dan maç sonu tepki geldi.

ENDİŞEYE MAHAL YOK ENDİŞEYE"

Kayserispor'dan yapılan paylaşımda, Dries Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanılarak "Endişeye mahal yok endişeye." ifadeleri kullanıldı.