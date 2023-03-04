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Kayserispor-Fenerbahçe maçında talihsiz sakatlık! Carole baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig
Kayserispor-Fenerbahçe maçında talihsiz sakatlık Carole baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 20:42

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında, Joshua King ile çarpışan Lionel Carole hastaneye kaldırıldı.

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Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

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Kayseri'de oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Joshua King ile Carole çarpıştı.

KISA SÜRELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Carole çarpışmanın ardından yüzünü sert bir şekilde yere vururken kısa süreli bir baygınlık geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Carole için sağlık görevlileri kenara değişiklik işaretinde bulundu. Tecrübeli sol bek, sedyeyle kenara alındı ve kalan sürede Uzodimma görev aldı.

Yayıncı kuruluşun haberinde Carole'ün burnunda kırık şüphesi olduğu ve travmadan şüphelenildiği belirtildi. 32 yaşında oyuncu hastaneye kaldırıldı.

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig

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