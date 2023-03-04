Kayserispor-Fenerbahçe maçında talihsiz sakatlık! Carole baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Kayseri'de oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Joshua King ile Carole çarpıştı.
KISA SÜRELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Carole çarpışmanın ardından yüzünü sert bir şekilde yere vururken kısa süreli bir baygınlık geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Carole için sağlık görevlileri kenara değişiklik işaretinde bulundu. Tecrübeli sol bek, sedyeyle kenara alındı ve kalan sürede Uzodimma görev aldı.
Yayıncı kuruluşun haberinde Carole'ün burnunda kırık şüphesi olduğu ve travmadan şüphelenildiği belirtildi. 32 yaşında oyuncu hastaneye kaldırıldı.