Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kasımpaşalı Mickaël Tirpan depremde yaşananları anlattı: Korkunç bir andı | Selçuk İnan'ın uyarısıyla faciadan dönülmüştü

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kasımpaşa#Mickaël Tirpan
Kasımpaşalı Mickaël Tirpan depremde yaşananları anlattı: Korkunç bir andı | Selçuk İnanın uyarısıyla faciadan dönülmüştü
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 19:22

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremden önce Süper Lig karşılaşması için Hatay’a gelen Kasımpaşa kafilesi, maçtan sonra konakladıkları otelde depreme yakalandı. Kasımpaşa’nın 29 yaşındaki futbolcusu Mickaël Tirpan, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem derin acılara neden olurken Süper Lig maçı için Hatay'a giden Kasımpaşa facianın eşiğinden döndü.

Depremden en çok etkilenen kulüplerden Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı alırken lig maçı için Hatay'a giden Kasımpaşa'nın Teknik Direktör Selçuk İnan'ın uyarısının ardından depremden kurtuldukları ortaya çıktı. 

Depremde enkaz yığını haline gelen Grand Boğaziçi Otel’i Selçuk İnan'ın isteğiyle değiştiren Kasımpaşa'da Belçikalı futbolcu Mickaël Tirpan deprem anında yaşananları ilk kez anlattı.

Gözden Kaçmasın

Süper Lig ekibi Kasımpaşa facianın eşiğinden döndü Selçuk İnan’ın uyarısıyla değişiklik yapıldı...Süper Lig ekibi Kasımpaşa facianın eşiğinden döndü! Selçuk İnan’ın uyarısıyla değişiklik yapıldı...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Christian Atsu ve Taner Savut gerçeği Deprem saatinden önce uçak bileti vardı, gol atınca iptal edip şehirde kaldıChristian Atsu ve Taner Savut gerçeği! 'Deprem saatinden önce uçak bileti vardı, gol atınca iptal edip şehirde kaldı'Haberi görüntüle

Kasımpaşalı Mickaël Tirpan depremde yaşananları anlattı: Korkunç bir andı | Selçuk İnanın uyarısıyla faciadan dönülmüştü

"HERKES KAOS İÇİNDEYDİ"

Korkunç bir sarsıntıyla uyandıklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyleyen Tirpan, "Derin uykudaydım, uyanınca ne olduğunu anlamadım. Birden sesler çıkmaya başladı. Takım arkadaşlarımla beraber ilk önce dışarıya koştuk. Dışarıda tehlikesiz bir yerde durduk. Herkes sağlam mı ve dışarıda mı diye baktık. Korkunç bir andı. Yaşadığım anı kelimelerle anlatamıyorum. Öyle bir duyguyu anlatmak kolay değil. Herkesin odası ve ortalık karıştı. Bayağı bir sallandık, herkes kaos içindeydi. Dolaplar düştü. Takım arkadaşlarımdan birisi dolabın altında kalmıştı. Dolapların arasından bir şekilde çıkmaya çalıştık. Hocamız takımda herkesin sağlıklı bir şekilde çıktığını gördükten sonra ailesinin nerede olduğunu merak etti. Ailesi de orada yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"HOCAMIZIN UYARISINI SONRADAN DUYDUK"

Otel değişikliği nedeniyle hayatta kaldıklarına dikkat çeken Belçikalı oyuncu, "Yazın İstanbul’da küçük çaplı bir deprem olmuştu ama bunun gibi değildi tabi ki. Hepimiz çabuk bir şekilde dışarıya çıkmaya çalıştık. Yolda kimi gördüysek hemen dışarıya çıkardık. Hatayspor’a karşı oynarken daha önce başka otelde kalıyorduk. Hocamızın, “Başka otele gidelim” dediğini sonradan duyduk. Bu otelde kaldığımıza Allah’a şükredelim. Çöken binaları görüyorsunuz, bizi Allah korumuş diyelim. Kimsenin yaralanmadığını gördükten sonra Allah’a şükrettik. Ama tabi ki hepimizin aklı vefat eden insanlarda. Başları sağ olsun. Evini kaybeden insanlara Allah sabır versin. İnsanlar yeniden huzur içinde olsun diye ne yapabilirsek yardım edelim.” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kasımpaşa#Mickaël Tirpan

BAKMADAN GEÇME!

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi
Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş