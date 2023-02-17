Kasımpaşalı Mickaël Tirpan depremde yaşananları anlattı: Korkunç bir andı | Selçuk İnan'ın uyarısıyla faciadan dönülmüştü

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Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem derin acılara neden olurken Süper Lig maçı için Hatay'a giden Kasımpaşa facianın eşiğinden döndü.

Depremden en çok etkilenen kulüplerden Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı alırken lig maçı için Hatay'a giden Kasımpaşa'nın Teknik Direktör Selçuk İnan'ın uyarısının ardından depremden kurtuldukları ortaya çıktı.

Depremde enkaz yığını haline gelen Grand Boğaziçi Otel’i Selçuk İnan'ın isteğiyle değiştiren Kasımpaşa'da Belçikalı futbolcu Mickaël Tirpan deprem anında yaşananları ilk kez anlattı.

"HERKES KAOS İÇİNDEYDİ"

Korkunç bir sarsıntıyla uyandıklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyleyen Tirpan, "Derin uykudaydım, uyanınca ne olduğunu anlamadım. Birden sesler çıkmaya başladı. Takım arkadaşlarımla beraber ilk önce dışarıya koştuk. Dışarıda tehlikesiz bir yerde durduk. Herkes sağlam mı ve dışarıda mı diye baktık. Korkunç bir andı. Yaşadığım anı kelimelerle anlatamıyorum. Öyle bir duyguyu anlatmak kolay değil. Herkesin odası ve ortalık karıştı. Bayağı bir sallandık, herkes kaos içindeydi. Dolaplar düştü. Takım arkadaşlarımdan birisi dolabın altında kalmıştı. Dolapların arasından bir şekilde çıkmaya çalıştık. Hocamız takımda herkesin sağlıklı bir şekilde çıktığını gördükten sonra ailesinin nerede olduğunu merak etti. Ailesi de orada yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

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"HOCAMIZIN UYARISINI SONRADAN DUYDUK"

Otel değişikliği nedeniyle hayatta kaldıklarına dikkat çeken Belçikalı oyuncu, "Yazın İstanbul’da küçük çaplı bir deprem olmuştu ama bunun gibi değildi tabi ki. Hepimiz çabuk bir şekilde dışarıya çıkmaya çalıştık. Yolda kimi gördüysek hemen dışarıya çıkardık. Hatayspor’a karşı oynarken daha önce başka otelde kalıyorduk. Hocamızın, “Başka otele gidelim” dediğini sonradan duyduk. Bu otelde kaldığımıza Allah’a şükredelim. Çöken binaları görüyorsunuz, bizi Allah korumuş diyelim. Kimsenin yaralanmadığını gördükten sonra Allah’a şükrettik. Ama tabi ki hepimizin aklı vefat eden insanlarda. Başları sağ olsun. Evini kaybeden insanlara Allah sabır versin. İnsanlar yeniden huzur içinde olsun diye ne yapabilirsek yardım edelim.” dedi.