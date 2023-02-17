Christian Atsu ve Taner Savut gerçeği! 'Deprem saatinden önce uçak bileti vardı, gol atınca iptal edip şehirde kaldı'

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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Hatay'da yaşadığı deprem anlarını anlattı. İlek, Atsu'nun deprem akşamı uçak bileti olduğunu ancak Kasımpaşa maçında gol attığı için bileti iptal edip akşamı takım arkadaşlarıyla geçirdiğini söyledi. Sam Adekugbe, Christian Atsu'nun o akşam kendisinde olduğunu ve gecenin sonunda evine gittiğini söylemişti.

Radyospor'a konuşan Fatih İlek şunları söyledi:

"KALDIĞIMIZ OTEL YIKILDI"

"Bizim kaldığımız otel de yıkıldı ama biz çıkmayı başardık. 3 kişiydik. Otelden çıktıktan sonra, tesislere gittik."

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"VOLKAN HOCA, TANER SAVUT'U ARADI! SESİ GELDİ AMA..."

"Volkan Hoca (Volkan Demirel) futbolculara sahip çıktı. Sonrasında Taner Savut'u aradı. Tam net olmamakla birlikte sesini duymuş ve telefon kapanmış. Bu bize çok ümit vermişti. Kabus gibi geliyor."

"ATSU AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"



"Christian Atsu, Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı.



"UÇAK BİLETİ VARDI, KASIMPAŞA'YA GOL ATINCA BİLETİ İPTAL ETTİ"



"Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. Önce İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."