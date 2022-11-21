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Kardeşi Leya Iseka da Michy Batshuayi’nin izinde

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#Michy Batshuayi#Leya Iseka#Fenerbahçe
Kardeşi Leya Iseka da Michy Batshuayi’nin izinde
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Fenerbahçeli yıldızın kendisi gibi santrfor olan kardeşi Adanaspor’da forma giyiyor. Belçikalı yıldızın tavsiyesiyle 1. Lig ekibine gelen Leya İseka, yaşadığı sakatlık probleminin ardından ilk kez şans bulurken, 71’de girip 90+4’te 3 puanı getiren golü attı.

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Fenerbahçeli Michy Batshuayi’nin kardeşi Aaron Leya İseka Adanaspor formasıyla ilk golünü attı. Ağabeyi Michy’nin tavsiye etmesiyle sezon başında sessiz sedasız güney temsilcisine 2 yıllık satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen 24 yaşındaki Aaron Leya İseka, ikinci karşılaşmasında kasığından sakatlanınca 6 maç kaçırmıştı.

Önceki gün Altınordu maçıyla sahalara dönen İseka, 71’de oyuna girerken 90+4’te attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Batshuayi de Dinamo Kiev maçının 69. dakikasında girip 90+3’te ilk golünü atarak galibiyeti kazandırmıştı.

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ANNESiNiN SOYADINI KULLANIYOR

Anne ve babası yıllar önce ayrılan iki kardeşten Michy babasının soyadını taşırken küçük Aaron annesine olan sevgisinden dolayı onun soyadını kullanmayı tercih etmiş.

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17 yaşında Anderlecht formasıyla futbol vitrinine çıkan ve o yıl dünyanın en beğenilen ve gelecek vadeden futbolcuları listesinde (NXGN) 42. sıraya adını yazdıran Aaron Leya İseka, bir türlü beklenen patlamayı yapamasa da güçlü fiziği sayesinde Marsilya, Zulte Waregem, Toulouse, Metz ve Barnsley formalarını giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Michy Batshuayi#Leya Iseka#Fenerbahçe

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