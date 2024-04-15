Karagümrük - Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararları doğru muydu? 'Çok tartışmalı bir karar!' | 'Ben hakemi kutluyorum'

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VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından puanını 85'e yükselten sarı - lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karagümrük - Fenerbahçe maçını yöneten hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları ise spor kamuoyunda çok konuşuldu. Yazarımız Fırat Aydınus ve beIN Trio ekibi, Nmanoğlu'nun 90 dakikasını mercek altına aldı.

İşte yorumlar;

Fırat Aydınus: Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu mümkün olduğunca maçı oynatıp basit müdahalelere düdük çalmak istemedi. Gösterilen ve verilmeyen bazı kart hataları vardı. Her ne kadar maçın seyrinde, gollerden önce uyguladığı avantajlarda ve maçı kesmeme adına başarılı olsa da özellikle ikinci 45 dakika majör pozisyonlarda hatalı olduğu kararlar VAR’dan değişti.

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Serdar Aziz'in gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Şüphe yok sarı kartta. Kırmızı kart olmaz mı tartışması olabilir. Oyuncunun başına ne geldiğinden bağımsızdır. Kolunu kontrolsüz açıyor. Eklemden hareket ettirerek silah olarak kullanmış olsa kırmızı kartı düşünürüz. Kırmızı kartlık ihlal yok.

Bülent Yıldırım: Sarı kart net. Dirsek silah olarak kullanılmıyor. Kontrolsüz araç. Yüksek hız ve sürat yok. Dirsek vurma yok. Kolla rakibin yüzüne ulaşıyor. Sarı kart yeterlidir.

Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart. Kırmızı kartı hiç düşünmedim, öyle bir müdahale yok.

Karagümrük'ün attığı gol öncesi İsmail Yüksek'e yapılan müdahale faul mü?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon basit ancak dikkatsiz bir faul. Hakem bunu karambolde göremedi, kaçırdı. Ancak orta alanda sahada verilmesi gereken bir faul. Yukarıdan yapılan açık, bariz, kanıtlı bir faul olmadığı için video hakem bu tip şarjlara karışmaz. VAR dahil olmadı. Sahada görülebilseydi bu müdahale İsmail'in dengesini bozdu. Faul verilse daha doğru olurdu.

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Deniz Çoban: VAR'ın konusu değil. Sahada bu faul. İsmail ayağını uzatmak isterken Güven'in ayağı, İsmail'in ayağını bozuyor.

Bahattin Duran: Sahada faul. Nedeni de şu; topla en son İsmail oynuyor, Güven topla oynamadan İsmail'in ayağına temasta bulunuyor.

Fırat Aydınus: Karagümrük’ün golünden önce İsmail Yüksek’e yapılan hareket eğer maçın sonucu farklı olsa yabancı VAR hakeme rağmen çok konuşulurdu.

Osayi-Samuel'in yerde kalması sonrası verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Rohden, gelip bloğu koydu, yukarıdan temas etti. Açık bir penaltı. Sonrasındaki tartışmaya çıkan sarı kartlar da doğru. Osayi kafayı gösterdi ama darbe yok.

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Deniz Çoban: Penaltı çok açık. VAR'ın konusuydu ve müdahale etti. Zamanlama olarak erken bir müdahale oldu.

Bahattin Duran: Penaltı çok net.

Fırat Aydınus: Rohden’in Osayi-Samuel’e yaptığı müdahale penaltı. Yabancı VAR hakeminin bu pozisyonda müdahalesi yerinde ama maçın hakeminin bu kadar net ‘penaltı değil’ vücut dilini kullanması doğru değildi.

Ryan Mendes'in gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Alanyaspor maçında da aynı şekilde kendini ihraç ettirmişti. Top Fred'de, topla oynama şansı yok. Topla oynama niyeti yok. Tabanı çıkartıp rakip oyuncuya böyle vurduğunuz anda bu şiddetli bir hareket. Faulun derecesi yüksek. Hakem doğru kırmızı kart gösterdi.

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Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru.

Bahattin Duran: Hemen hemen her hafta bir maçta diyoruz ki, oyuncuların sağlığını koruyalım, sahada kırmızı kart verelim. Çok doğru bir kırmızı kart bu.

Fırat Aydınus: Numanoğlu’nun Mendes’e gösterdiği kırmızı karta katılıyorum. Burada Mendes’in her iki ayağı ile Fred’in arkasından hız alarak yaptığı müdahale oyuncunun sağlığını tehlikeye sokacak türden.

İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyonda verilen ve iptal edilen penaltı kararında hakem kararları doğru muydu?

Deniz Çoban: Penaltının avantajı olmaz. Hakem beklemeden çalıyor. Orada da büyük şanssızlık, Fenerbahçe etkili bir hücumdaydı. Şanssızlık.

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Bülent Yıldırım: Eysseric çok dağınık girdiği için hakem yanıldı. Eysseric sol ayağıyla topla oynadı. Penaltı değil. Defansf oyuncusu topla oynamayı başardı. VAR da doğru bir müdahalede bulundu.

Bahattin Duran: VAR müdahalesi doğru. Penaltı gerektirecek bir müdahale söz konusu değil.

Fırat Aydınus: Tugay Kaan Numanoğlu’nun İrfan Can Kahveci için verdiği penaltı, doğru olarak yabancı VAR hakemi Andre Narciso tarafından değiştirildi.

Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Maç bitmeye yakın. Çok tartışmalı bir pozisyon. Hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Oyuncu da kabullenmiş, ne yaptığının farkında. Bir adım atsa penaltıyı alacak. Topu ayağından fazla açtı. Eysseric'in sağ ayağına bakın. Taşımak yerine ayağını yerde sürüyerek rakibiyle buluşturuyor, çok öncesinde dizlerini büküyor. Asla penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Saniyelerle apayrı yere gidebilecek bir pozisyon. Eysseric, samimi ve iyi niyetli futbolcu profili gibi topu iyi kontrol edip başka şeyleri düşünebilecekken topu ayağından çok açıp, sağ ayağını zeminde kaydırarak temastan önce dizini bükecek ve teması kendisi alacak. Rakibi gözlemiyor, dizini büke büke çok önceden düştü. Açık net bir aldatma. Normal şekilde driplinge devam etse kontrolsüz hamle olacak. Elindeki büyük fırsatı sportmenliğe aykırı davranarak tepti. Hakemin burada penaltı verdiğini düşünün, saatlerce konuşulacak kaotik bir pozisyon. Bu aldatma. Hakemi kutluyorum.

Bahattin Duran: Hakemi kutluyorum. Bu çok doğru bir karar.

Fırat Aydınus: Mert’in kayarak kontrolsüz geldiği pozisyonda Eysseric devam etmeye çalışsa belki farklı bir karar çıkacaktı. Ancak öncesinden kendini bıraktığı için hakemin penaltı vermemesi doğruydu. Bu pozisyonu aldatma olarak düşünüp 2. sarı kartı verdi.