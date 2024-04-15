Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken yorum: 'Yapboz tamamlandı!' | 'Tüm gürültü bu yüzden miydi?'

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VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Ev sahibi Karagümrük, ilk yarıyı Can Keleş'in golüyle 1-0 önde kapattı. Sarı - lacivertliler ikinci yarıda Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle geri dönerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından puanını 85'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve rakibi Galatasaray'ın puan kaybını beklemeye başladı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, kritik müsabakayı köşelerinde değerlendirdi.

Uğur Meleke: Dokuz buçuk numara Dzeko

Dün Olimpiyat Stadı’ndaki iki perdeli bir maç izledik. İlk 45’te işler Karagümrük’ün istediği gibiydi, Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda başarılı geçişler yaptılar. İki kez Can’la, bir kez de Güven’le yarattıkları pozisyonlardan bir gol çıkardılar. Bu noktada Tolunay Kafkas’ı da tebrik etmek lazım; Şota’nın yarattığı toz bulutundansa Alpaslan Erdem’in denemiş/başarmış modeline döndü. Solda Levent-Mendes’li, sağda Can’lı, önde Eysseric-Güven’li model, Karagümrük’ün kalan 6 haftada ligde kalma şansını artırır.

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MiCHY BATSHUAYi GiRiNCE YAPBOZ TAMAMLANDI

İkinci perdedeyse daha etkili bir Fenerbahçe vardı sahada. Sebebi de çok basit: Dzeko haftalardır çok derine gelerek adeta oyun kurucu gibi oynuyor. Kane’in Tottenham’da, Rooney’nin ManU’da oynadığı “dokuz buçuk numara” rolü gibi bu stil. Ancak bu stilde bir dokuz buçuk numarayla oynuyorsanız, bir de onun yarattığı fırsatları değerlendirecek golcüye ihtiyacınız var. 46’da Batshuayi girince yapboz tamamlandı ve sonuç geldi Fenerbahçe için.

HAKEMiN YERLiSi-YABANCISI YOK, iYiSi-KÖTÜSÜ VAR

Bir parantezi de yabancı VAR uygulamasına açmak lazım.

1- Futbolcunun, hocanın veya hakemin yerlisi-yabancısı yok, iyisi-kötüsü var. Eğer Portekiz’den-İspanya’dan elit seviye hakem getireceksek faydası olur. Ama dünkü VAR Narciso, bu sezon Avrupa’da sadece ön elemelerde görev yapmış. Bugün Alanya-Galatasaray maçında VAR’da oturacak Melo’nun da Avrupa’da yine ön elemede tek bir maçı var. Portekiz’in orta sınıf hakemlerini getirmek için miydi bütün bu gürültü?

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2- TFF, resmi açıklamasında yabancı VAR’lara “kritik maçlarda” görev vereceğini bildirmiş. Peki Ankaragücü-Gaziantep kritik de, Pendik-Başakşehir veya Hatay-İstanbul değil mi diye bir soru işareti yarattı tabii bu konu. Oysa o “kritik” sözcüğü kullanılmasaydı, her hafta 3 maçta yabancı VAR görevlendirilecek dense daha sağlıklı olurdu.

3- Sahi hakem performanslarını ölçmek için bir ihtiyar heyeti kurulmuştu, ne oldu onlara? İçinde Karlsson (74), Snoddy (69), Young (67), Larsen (68) olan o heyetin çoğu yeşil sahada maç yönetirken geri pas serbestti! VAR dönemiyle hiçbir alakaları da olmadı tabii yaşları itibariyle.

Fırat Aydınus: Şampiyonluk yarışını 2. yarı hatırladı

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Öyle bir ilk yarı izledik ki... Hani gözlerin kapanır ya, için geçer uykuya dalmak üzereyken gelip seni biri dürter ‘ne oluyor’ dersin... İşte öyle bir devreydi. Livakovic ve Sirigu’nun karşı karşıya kalınan pozisyonlarda kurtarışları ve son anlarda gelen gol saman alevi gibi parlayan ilk yarının sekanslarıydı.

Mücadelenin bu bölümünde tamamen Karagümrük’ün istediği bir oyun oynandı. F.Bahçe rakibini 3. bölgeye hapsedemedi. Her ne kadar performansı sezon başı ile aynı düzeyde olmasa da Szymanski’yi aradı F.Bahçe.

Karagümrük klasik kale önünde paslaşma ve oyun kurma sistemini uygulamayıp uzun toplarla çıkınca F.Bahçe istediği baskıyı kuramadı.

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AVRUPA YORGUNLUĞU

F.Bahçe’de Avrupa maçının yorgunluğu da gözle görülür bir şekilde ortadaydı. Orta sahada topu kullanabilecek oyuncunun olmaması Dzeko’nun orta sahaya gelip topları dağıtmasına sebep oldu. İlk yarı tam berabere bitecek derken Karagümrük’ün golüyle perde kapandı. Ancak bu bölümde bir kez daha gözüktü ki Becao’nun varlığı F.Bahçe için her zaman artı.

LiVAKOViC ÇOK iYiYDi

İsmail Kartal’ın klasikleşen müdahalesi ve 2. yarı oyuna Batshuayi’yi alması artık ezber oldu. Dün de ikinci 45 dakikalık bölüm Batshuayi değişikliği ve ilk yarını kötüsü Krunic’in kenara alınması ile başladı. Bu hamle ile birlikte sarı lacivertli takımın çehresi de değişti. İlk devre aktif dinlenme yapan Fenerbahçe ikinci yarıda daha hareketli ve oyunun içinde bir görüntü çizdi. İkinci yarının hemen başında Dzeko’nun İtalya’da attıklarına benzer bir gol kaydetmesi ve akabinde gelen penaltı F.Bahçe’yi öne geçirdi. Kanarya sonra bölüm bölüm maçı rölantiye aldı. Livakovic yaptığı kurtarışlarla geldiğinden beri belki de en iyi maçını çıkardı. İlk 45 dakikaya oranla seyir zevki olan, pozisyonları ile hakem kararlarıyla bu sefer de dikkatlice izleyeceğimiz bir yarıydı.

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Fenerbahçe yine geriden gelip 3 puanı aldı ve şampiyonluk yolunda bugün oynanacak Alanya-Galatasaray maçını beklemeye geçti.