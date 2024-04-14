Fenerbahçe'de Edin Dzeko tarihe geçti! Dominik Livakovic parmak ısırttı...

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldiği maçta Edin Dzeko ve Dominik Livakovic öne çıkan isimler oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiacos’a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaparak takımını Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli adam sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu’na, Rodrigo Becao yerine Serdar Aziz’e, Miha Zajc yerine İsmail Yüksek’e, sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski yerine ise Fred’e şans verdi. Fenerbahçe’nin ilk 11’i şu isimlerden oluştu;“Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

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”FENERBAHÇE’DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 7 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat ve Sebastian Szymanski cezalı oldukları için kadroda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan ancak tam hazır olmayan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Joshua King de maç kadrosuna dahil edilmedi. Menisküs ameliyatı olduğu için sezonu kapatan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra, Olympiacos maçı öncesi belindeki rahatsızlık sebebiyle kadroda yer almayan Cengiz Ünder de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

SZYMANSKI’NİN YOKLUĞUNDA KARTAL’IN TERCİHİ KRUNIC

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski yerine İsmail Kartal’ın ilk 11’de kimi tercih edeceği merak konusuydu. Tecrübeli teknik adam, sakatlıklarını atlatarak tam olarak hazır duruma gelen İsmail Yüksek - Fred ideal orta saha ikilisini bozmadı. Sebastian Szymanski yerine ise Kartal, ilk 11’de Bosnalı oyuncu Rade Krunic’i görevlendirdi.

SERDAR AZİZ YAKLAŞIK 1 AY SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de son olarak 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor’a karşı oynayan ve ardından sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, Fatih Karagümrük karşısında sahalara geri döndü. Sakatlığı dolayısıyla ligdeki Adana Demirspor ve Avrupa Konferans Ligi’ndeki Olympiacos maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

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SERDAR AZİZ-ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TANDEMİ LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın Fatih Karagümrük karşısında stoper pozisyonundaki tercihleri Serdar Aziz ve Çağlar Söyüncü oldu. Alexander Djiku’nun tam hazır olmaması, Jayden Oosterwolde’nin ameliyat olması nedeniyle sezonu kapatması ve Olympiacos karşısında sakatlanarak kenara gelen ancak önemli bir durumu olmamasına rağmen riske edilmeyen Rodrigo Becao’nun yokluğunda Kartal’ın elinde 3 as stoperi kaldı. Kartal, Leonardo Bonucci’yi yedek kulübesinde karşılaşmaya başlatırken, ilk 11’de Çağlar Söyüncü ve Serdar Aziz’e şans verdi. Bu ikili, Süper Lig’de ilk kez bir maçta yan yana oynadı. Söyüncü-Aziz ikilisi daha önce Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK’ya oynanan karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde birlikte stoper pozisyonunda görev almıştı.

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YABANCI VAR HAKEMİ GÖREV ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 12 Nisan tarihinde yapılan açıklamada Süper Lig’in 32’nci haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceği duyurulmuştu. Dün oynanan MKE Ankaragücü – Gaziantep FK maçında başlayan uygulama, Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçında devam etti. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturdu.

FENERBAHÇE'DEN 21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

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Sarı-lacivertliler; Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85'e yükseltti.

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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SERDAR AZİZ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, maçta sakatlık yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Serdar, uzun süre formasından uzak kaldı. Karagümrük maçında bir anda kendini yere bırakan 33 yaşındaki defansın yerine 72. dakikada Rodrigo Becao'ya oyuna girdi.

DZEKO, SÜPER LİG'DE 20. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında attığı golle Süper Lig'de 20. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda bu sayıyı geçen 5. yabancı oyuncu oldu.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının ilk golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada Fred'in pasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig’de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı.

Ligde üst üste 2 müsabakada gole imza atan Dzeko, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçerek Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia'dan sonra 5. futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Valencia, 29 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

BATSHUAYİ BU SEZON 22. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 10, toplamda 22. golüne ulaştı.

Müsabakanın 46. dakikasında Rade Krunic'in yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 57. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol üretti.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 22. golüne ulaştı.

DOMINIC LIVAKOVIC HARİKA MAÇ ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, sarı lacivertli takımdaki en iyi maçlarından birini çıkardı.

Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında Fatih Karagümrük'ün etkili geldiği pozisyonlarda kalesini gole kapatan Livakovic, maçta toplam 6 kurtarış yaptı.

Hırvat file bekçisi, Can Keleş harika şutunu son anda çelerken Güven Yalçın'a baş başa pozisyonda geçit vermedi.

Dominik Livakovic, müsabakanın son anlarında ise tam köşeye giden bir kafa vuruşunu parmak uçlarıyla çıkararak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.