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Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, 2013/14'ten bu yana tek sezonda daha uzun bir seri yaşamıyor. O sezonki sekiz karşılaşmalık süreçte sarı-lacivertli ekibin kalesini, şu an Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel koruyordu. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, 2020/21'in tamamında bu şekilde 5 puan bırakmıştı. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'den daha fazla önde top kazanan tek takım Altay. Fatih Karagümrük ise aynı bölgede kaybettiği toplar sonucunda kalesine en fazla şut gelen ekip konumunda.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci, Biglia, Adnan, Salibur, Karamoh, Ahmed Musa



Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, İrfan Can, Mesut, Osayi, Mert Hakan, Rossi, Berisha

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gole doğrudan katkı sağlayan Caner Erkin, tek sezonda üst üst üç karşılaşmalık bir seriyi en son Temmuz 2020'de yakalamış ve o süreçteki son tabela katkısını Fenerbahçe karşısındaki asistiyle yapmıştı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da birer gol atan Mesut Özil, kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamak istiyor. Volkan Demirel, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ün başında görev yapan 15 teknik direktör arasında, çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ilk isim olmak istiyor.

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Karagümrük Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük Fenerbahçe maçı bugün saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak...