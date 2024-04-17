Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! Ligde namağlup, 4 kupalı şampiyon...

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya geldi.

Evinde ilk iki maçı kazanan Fenerbahçe, deplasmandaki üçüncü maçı 80-56 kazanıp seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

FENERBAHÇE KUPASINI ALDI

Fenerbahçe, düzenlenen törende kupasını kaldırdı.



Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.



Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Natasha Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı.



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı törende sarı-lacivertli basketbolculara madalyalar verildikten sonra kaptan Alperi Onar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'ın takdim ettiği kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı.



Şampiyonluğu kutlayan sarı-lacivertli ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.



Törende, ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin'in oyuncularına madalyalarını verdi.

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NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK!

Ligde normal sezonu namağlup tamamlayan Fenerbahçe, play-off serilerinde de yenilgi almadı ve oynadığı 35 maçın tamamını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

18 KEZ ŞAMPİYON

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Fenerbahçe, 18. şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe'nin en yakın rakibi 13 şampiyonlukla Galatasaray.

TAMAMLANAN SON 6 SEZONDA DA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bu şampiyonlukla art arda 6. kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

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2019/20 sezonu, koronavirüs pandemisi sebebiyle önce durdurulmuş daha sonra iptal edilmişti.

BU SEZONUN 4. KUPASI

Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sezon mücadele ettiği tüm kupalarda şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak tarihi bir sezonu geride bıraktı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i mağlup ederek 2023 - 2024 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından Süper Lig’de de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekibe gelecek sezon için başarılar diliyor, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.”