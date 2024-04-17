NBA'de bahis skandalı! Jontay Porter'a ömür boyu men cezası

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NBA ekibi Toronto Raptors'da forma giyen Jontay Porter, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamada 24 yaşındaki basketbolcunun bahisçilere gizli bilgi sağladığı, oynadığı maçlara bahis yaptığı, bahis yaptığı bazı maçlarda çeşitli sakatlık bahaneleri sunarak oyundan çıktığının tespit edildiği ifade edildi.

NBA Başkanı Adam Silver da yaptığı açıklamada Jontay Porter'ın kuralları bariz şekilde ihlal ettiğini ve en ağır cezaya çarptırıldığını söyledi.