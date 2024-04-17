Bahçeşehir Koleji, finalin ilk maçını kaybetti! Rövanşta en az 12 sayı fark gerekli...

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FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Messe Spor Salonu'nda Alman ekibi NINERS Chemnitz ile karşılaştı. Kırmızı-lacivertliler devreye 50-36 geride girdiği müsabakada parkeden 85-74'lük skorla mağlup ayrıldı.



Karşılaşmanın en skoreri Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı ile oynayan Axel Bouteille olurken, ev sahibi takımda da DeAndre Lansdowne 16 sayıyla mücadele etti.



Finalin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Temsilcimiz ikinci maçı 12 sayı ve üzeri farkla kazanması halinde şampiyon olacak.

"İKİNCİ MAÇ DAHA İYİSİNİ YAPARAK ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, "Başlangıcımız biraz kötüydü. İlk yarıda çok fazla hata yaptık. Maçta rakip takımın yakaladığı sayı avantajları çok fazlaydı. Önümüzdeki maç için her şeyin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız. İlk yarıda savunmamız kötüydü. İkinci yarı toparlamaya çalıştık. İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz. Taktiksel ve diğer konular hakkında çok şey konuşabiliriz. İlk yarıdaki savunmamızdan dolayı toparlanamadık. Çok fazla ribaund verdik. Asıl problemimiz en iyi oyuncularımızdan birini ilk yarı kaybetmemizdi. İkinci maça odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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İkinci maçta fiziksel olarak daha hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Radonjic, "Fiziksel olarak daha hazır olmalıyız. Bu maç bunu çok iyi anladık. Sakatlıklarla ilgili sorunlarımız mevcut ama ikinci maçta ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.



Salon: Messe

Hakemler: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Gvidas Gedvilas

Chemnitz: Aher Uguak 3, Jeffery Garrett 10, Wesley Van Beck 13, Jonas Richter 12, DeAndre Lansdowne 16, Kaza Kajami-Keane 11, Tylor Ongwae, Ousman Krubally 8, Dominic Lockhart, Kevin Yebo 12

Başantrenör: Rodrigo Pastore

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, George Earl Kell III 4, Jerry Boutsiele 13, Egehan Arna, Tony Taylor 15, Phil Scrubb, Berkay Candan 3, Tyler Cavanaugh 14, Ahmet Yılmaz, Axel Bouteille 25

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 29-18 (NINERS Chemnitz lehine)

Devre: 50-36 (NINERS Chemnitz lehine)

3. Periyot: 68-58 (NINERS Chemnitz lehine)