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Kadıköy'de anlamlı maç! İsmail Kartal ve Volkan Demirel karşı karşıya...

#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Kadıköyde anlamlı maç İsmail Kartal ve Volkan Demirel karşı karşıya...
Süleyman Arat

F.Bahçe’nin bugün sahasında Karagümrük’ü konuk edeceği maç iki takımın teknik direktörleri için özel anlamlar taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemek açısından büyük bir öneme sahip olan karşılaşma, yönetimin devam etmeme kararı alması durumunda İsmail Kartal’ın taraftara veda maçı olacak. Fenerbahçe’nin efsaneleri arasında yer alan Volkan Demirel de ilk kez Kadıköy’e rakip olarak çıkacak.

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İsmail Kartal’la müthiş bir çıkış yakalayarak son 12 maçta hiç yenilmeyen Fenerbahçe lig ikinciliğini ve Şampiyonlar Ligi’ni garantilemek için bugün Vavacars Karagümrük karşısına çıkıyor. 2021-22 futbol sezonunun son iç saha maçı olması nedeniyle taraftarın büyük ilgi gösterdiği ve tüm biletlerin satıldığı maç birçok duygusal ayrıntıyı da içinde barındırıyor. 2021-22’de iç sahada son maç olması nedeniyle taraftarlara veda niteliği taşıyan Karagümrük karşılaşması aynı zamanda Volkan Demirel için de özel bir anlam taşıyor.

Altay Bayındır 100. kez forma giyecek

SARI lacivertlilerde kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından geçen sezon teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Karagümrük’ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak. Günün bir başka ilgi çekici detayı ise Fenerbahçe yönetiminin yeni sezonda İsmail Kartal’la devam etmeme kararı alması durumunda bu karşılaşma, başarılı teknik adamın Kadıköy’de taraftarına veda maçı olma özelliğini de taşıyacak. Son iç baha maçında ayrıca Altay Bayındır da Karagümrük karşısında sarı lacivertli formayla 100. maçına çıkacak.

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Sarı lacivertlilerde 5 eksik bulunuyor

Duygusal bir atmosferin yaşanacağı Fenerbahçe-Karagümrük maçının tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Ev sahibi sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı bulunan Mert Hakan Yandaş ile sakatlıkları bulunan Arda Güler, Crespo, Min-Jae Kim ve Dimitris Pelkas da bu maçta görev yapamayacak. Sakatlıktan kurtulmasına rağmen Attila Szalai’nin de maç eksikliği yüzünden skora göre ikinci yarıda görev alabileceği öğrenildi. Kanarya’da ayrıca 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Osayi-Samuel ve Novak kart görmeleri halinde Yeni Malatya maçında forma giyemeyecek.

Kadıköyde anlamlı maç İsmail Kartal ve Volkan Demirel karşı karşıya...

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#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig

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