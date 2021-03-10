Juventus'ta Pirlo'nun koltuğu sallanıyor! Porto maçı sonrası istifa açıklaması...

Spor Arena Dış Haber- Serie A'da 9 yıldır şampiyon olan ve hedefini Devler Ligi kupasına çeviren Juventus'ta Andre Pirlo bu amaç için göreve getirilmişti. Geçen sezon takımı ligde şampiyon yapan ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl olduğu gibi son 16 turunda Lyon'a elenen Juventus'ta sezon sonu Sarri ile yollar ayrılmıştı.

Sezon başında sürpriz bir kararla Juventus U23 takımının başına yeni geçmişken A takım görevi verilen Pirlo ise şu anda ligde şampiyonluk yarışında İnter ve Milan'ın gerisinde, Şampiyonlar Ligi'nden ise elendi.

Porto maçının ardından Pirlo'nun görevine son verileceği yönünde haberler ve yorumlar çıktı. Maç sonrası bu konuyla ilgili konuşan Pirlo; "Sarri Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için mi gönderildi bilmiyorum ama ben buraya uzun bir proje için geldim. Bu sezon bu projenin başlangıcı. Çalışmaya devam edeceğim. İstifa gibi bir düşüncem yok." sözlerini kullandı.

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