Borussia Dortmund - Sevilla maçında gerginlik! Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Sevilla ile arasında oynanan maçta attığı gollerle rekorlarına rekor ekleyen Erling Haaland, karşılaşmanın ikinci yarısında gerginliğe sebebiyet verdi.

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Erling Haaland, 48. dakikada ağları sarstı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi.

ABARTILI GOL SEVİNCİ SONRASI SAHA KARIŞTI

Erling Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Genç yıldız, attığı gol sonrası Sevilla kalecisi Bono'nun üzerine giderek abartılı bir sevinç yaşadı. Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, Erling Haaland'ın üzerine yürüdü.

CÜNEYT ÇAKIR SARI KART GÖSTERDİ

Cüneyt Çakır yaşanan pozisyon sonrası Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Sevilla'dan Joan Jordan'a sarı kart gösterdi.

Mücadelenin son düdüğünün ardından Bono ve Erling Haaland birbirlerine sarılarak buzları erittiler.

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