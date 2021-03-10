Porto'da 38 yaşındaki Pepe geçit vermedi! Cristiano Ronaldo detayı...

Spor Arena Detay - Porto forması giyen 38 yaşındaki stoper Pepe, Juventus maçında oynadığı futbolla adeta genç savunmacılara taş çıkardı.

Juventus karşısında kendi ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanan Portekizli oyuncu, ayrıca 18 top uzaklaştırma ile bu alanda sahanın en iyi ismi oldu. 12 hava topu mücadelesi kazanan Pepe, bu istatistikte de sahada kimseye geçilmedi.

Yine ceza sahası içinde iki kritik Juventus şutunu bloklayan Pepe, aynı bölgede iki kez de top çalmayı başararak kariyerinin en etkili maçlarından birini oynadı.

RONALDO'YA GOL ATTIRMIYOR

Portekiz milli takımından ve Real Madrid'den bir dönem takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile rakip olarak tam 299 dakika karşı karşıya gelen Pepe, vatandaşına hiç gol izni vermedi.

TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI

Porto forması giyen Pepe, Juventus karşısında 18 kez top uzaklaştırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Portekizli oyuncu, Diego Godin'in ardından bir Devler Ligi maçında en fazla top uzaklaştıran ikinci savunmacı oldu.

Atletico Madrid forması giyen Diego Godin, 2017 yılında oynanan Leicester City mücadelesinde 19 kez top uzaklaştırmıştı.

PORTO TUR ATLADI

ilk maçta Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-1 yenilen İtalya temsilcisi Juventus, rakibini bu kez sahasında ağırladı.

Porto, 19. dakikada penaltıdan Sergio Oliveira'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci devreye hızlı başlayan Juventus, 49. ve 63. dakikalarda Federico Chiesa'nın golleriyle rakibini 2-1 yenerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Porto, Oliveira'nın 115. dakikada frikikten ikinci golüne imza atmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Çabuk toparlanan Juventus, 117. dakika Adrien Rabiot'un fileleri havalandırmasıyla maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle Porto, üst tura çıkan taraf oldu.