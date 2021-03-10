İtalya'da Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'ya eleştiri! 'Kabul edilemez...'

Spor Arena Dış Haber | Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto'yu uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup etse de ilk maçta aldığı 2-1'lik mağlubiyet nedeniyle kupaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde iki yıldır son 16 turunda elenen Juventus büyük bir şok yaşarken maç sonu ağır eleştiriler geldi.

'MERİH DEMİRAL PORTO'YA GOL HEDİYE ETTİ'

İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'ı eleştirirken ''Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Bu hata affedilemez. Barajda duruyorsan topun sana gelmesinden korkmayacaksın. O ise arkasını döndü. Çok, çok büyük bir hata. Merih Demiral ise penaltı pozisyonunda çok ağır kaldı. Porto'ya resmen bir gol hediye etti.'' sözlerini kullandı.

'CHIELLINI OLSA BÖYLE HATA YAPMAZDI'

Sosyal medyada da Juventus taraftarlarının penaltı pozisyonu için Merih Demiral'ı eleştirdiği görüldü. Maçın ardından İtalyan taraftarların Merih Demiral hakkında yaptığı paylaşımlar şu şekildeydi;

- Porto oyuncusu penaltıyı aldırdı. Chiellini olsa böyle bir hata yapmazdı. Onunla başlamamız gerekirdi, Demiral ile değil.

- Merih Demiral, ceza sahası içinde yapılan hareketlerin penaltı olduğunu hala anlamadı sanırım.

- Portolu oyuncunun ceza sahası içinde ayağına girdi. Çok gülünç bir durum...







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