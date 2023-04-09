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Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus'tan olay hareket! 'Nankör Fenerbahçe... Jesus Flamengo'ya dönmeli...'

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Gonçalo Jesus#Fenerbahçe
Jorge Jesusun oğlu Gonçalo Jesustan olay hareket Nankör Fenerbahçe... Jesus Flamengoya dönmeli...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 14:22

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan teknik direktör Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medyada beğendiği yorumlarla yeni bir krizin fitilini ateşledi.

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Fenerbahçe'de son dönemin en çok tartışılan ismi olan Jorge Jesus'un Sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Portekizli teknik adamın oğlu Gonçalo Jesus'un sosyal medyada Fenerbahçe ve Jesus ile ilgili beğendiği yorum çok konuşuldu.

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DERBİ SONRASI 3 SAATLİK GÖRÜŞMEDE 'YOLA DEVAM' KARARI ÇIKTI

Süper Lig'de geride kalan hafta evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edilmiş. Ali Koç ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yapan Portekizli teknik adamla yola devam kararı çıkmıştı.

Fenerbahçe daha sonra oynanan Kayserispor maçını 4-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

ALİ KOÇ İLE TARTIŞTI MI?

Jorge Jesus, Kayserispor maçının ardından kendisine sorulan 'Derbi sonrası soyunma odasında Ali Koç ile tartıştınız mı?' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

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Kendimce kendi fikirleri ve yöntemleri olan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Teknik direktör ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş maçı bitince acı çekiyorduk, üzülüyorduk. Ben de soyunma odasına hemen gidemedim. Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var.

Jorge Jesusun oğlu Gonçalo Jesustan olay hareket Nankör Fenerbahçe... Jesus Flamengoya dönmeli...

BREZİLYA VE FLAMENGO DERKEN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Dünya Kupası'nın ardından ismi Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus için son dönemde Flamengo haberleri çıkıyordu. Brezilya'nın Carlo Ancelotti ismine yönelmesiyle Portekizli teknik adamın eski takımı Flamengo'ya döneceğine büyük ihtimal gözüyle bakılıyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Jesus ile ilgili haberler yapan Goal Brasil yazarı Raisa Simplicio, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Herve Renard'dan boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Jorge Jesus'u düşündüğünü yazmıştı.

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2018/19 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun 'geri çevrilemez' bir teklif hazırlığında olduğu ifade edilmişti.

PORTEKİZ BASINI: FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Jesus ile ilgili yeni gelişme ise önceki gece yaşandı. Portekiz'den A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a takımın başında en az bir sezon daha kalması için teklif yaptı.

Haberde Ali Koç'un, bu sezon kupa kazanamasa bile Portekizli teknik adamın bir sezon daha takımın başında kalmasını istediği ifade edildi. Yönetimin ayrıca Jesus'a kadroya önemli isimlerin transfer edileceği yönünde bir garanti verdiği de belirtildi.

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Portekizli teknik adam, kararını bu ay sonuna kadar yönetime bildirecek.

OĞUL JESUS'TAN ÇARPICI HAREKET!

Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeniyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Portekizli teknik direktörün büyük oğlu olan Gonçalo, babasının Flamengo'ya döneceğie dair yapılan bazı paylaşımları beğendi. Gonçalo ayrıca Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak bitelendiren ve Jesus'un Flamengo'ya dönmesi grektiğini belirten bir yorumu da beğendi.

Gonçalo Jesus, beğenilerinin gündem olmasının ardından beğenilerini kaldırdı.

Jorge Jesusun oğlu Gonçalo Jesustan olay hareket Nankör Fenerbahçe... Jesus Flamengoya dönmeli...

TAM BİR FLAMENGO AŞIĞI

Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, babasının eski takımı Flamengo'ya büyük bir sevgi besliyor. Jesus'un kulüpten ayrıldığı dönem sosyal medya hesabından Flamengo için uzun bir veda metni paylaşan Gonçalo'nun sık sık Maracana'dan maç izlediği de biliniyor.

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#Jorge Jesus#Gonçalo Jesus#Fenerbahçe

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