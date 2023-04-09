Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi bitiyor mu? Brezilyalı gazeteci yeni takımını ve maaşını açıkladı

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın geleceğindeki belirsizlik devam ediyor. Kariyerinin en başarılı sezonunu yaşayan Ekvadorlu golcü her fırsatta takımda kalmak istediğini söyleye de Brezilya basınında gündemden düşmüyor.

Valencia'nın ismi Internacional ile anılıyor. Bu iddiaları, ge.globo'da çalışan ve kulübü yakından takip eden Brezilyalı gazeteci Bruno Ravazzolli, Sabah'a değerlendirdi.

"SUAREZ'E KARŞI GÜÇLÜ BİR RAKİP OLACAKTIR"

Internacional'in hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet. Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var. Internacional'in en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır.

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"2 YIL 5 MİLYON EURO"

Internacional'in yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için bir anlaşma olduğunu öğrendik. Valencia'ya yapılan teklif 2 yıllık ve toplam 5 milyon euroluk.

"13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR"

Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek.

Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret. İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Campanharo, transfer tanıtım videosunda Valencia ile ilgili konuştu ve şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet. Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır.

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