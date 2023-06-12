Jet hızıyla gol atan Batshuayi, Türkiye Kupası tarihine geçti

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Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Medipol Başakşehir’e attığı gollerle takımına Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandırmakla kalmadı; hem organizasyon tarihine geçti hem de kişisel kariyerinde bir rekor kırdı. Henüz 46. saniyede Arda Güler’in şık asistinde fileleri havalandıran Belçikalı futbolcu, Türkiye Kupası finallerindeki en erken golü kaydetti. 29. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Batshuayi bu kupadaki gol sayısını da 5’e çıkardı.

3 KULVARDA 20 GOL ATTI

Süper Lig’de 12 gol atan Belçikalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 kez ağları havalandırdı ve sezonu 20 golle tamamladı. Batshuayi böylelikle Türkiye’deki en skorer sezonunu yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta 14 gol atmıştı. Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda ayrıca 1’er asist yaptı.

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