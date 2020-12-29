Jese Rodriguez Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'de bir başka gündem de transferi... Adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'in menajeri Gines Carvajal, oyuncusunun geleceği ile ilgili konuştu

Futbola bir türlü konsantre olamaması nedeniyle PSG'nin sözleşmesini feshettiği Jese Rodriguez'in menajeri Carvajal, oyuncusuna Türkiye'den hiç teklif olmadığını söyledi. Carvajal, "Fenerbahçe iddiaları doğru değil. Ne Fenerbahçe ne de başka bir Türk kulübüyle hiç temasım olmadı. Şu anda Jese için görüştüğümüz kulüpler var. Biri MLS'te. Diğer İspanya'da ve bir diğeri de Avrupa'da farklı bir lig takımıyla görüşüyoruz. Bunların hepsi Jese için bir seçenek" dedi.

4 yıl önce Real Madrid'den 25 milyon euroya transfer edilen Jese, 18 maçta 2 gol kaydetti.

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