Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar

Ünlü grafiti sanatçısı Mr. Hure ve 5 kişilik ekibinin 10 günde tamamladığı grafitilerde futbolcular ile teknik heyetin yüzleri, beden dilleri ve bilinen özellikleri coşku verecek bir tarzda duvarlara işlendi.

Fenerbahçe’de Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun soyunma odası koridorlarına futbolcuların ve teknik heyetin grafiti çizimleri yapıldı. Mr. Hure lakabıyla bilinen ve adını açıklamak yerine bu isimle anılmak isteyen ünlü grafiti sanatçısı ve beraberindeki 5 kişilik ekibin gece-gündüz çalışarak 10 günde tamamladığı grafitilerde futbolcuların ve teknik heyetin yüzleri, beden dilleri ile bilinen özellikleri coşku verecek bir tarzda duvarlara işlendi.

Ülke bayraklarıyla yer aldılar

Grafitilerde Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve Selçuk Şahin bir arada çizilirken futbolcular ülkelerinin bayraklarıyla duvarlarda yerini aldı. Aidiyet,

özgüven, motivasyon ve başarı duygusunu artırmanın yanı sıra hedefin oyuncuların tamamının kendisini evinde hissetmesini sağlanmak olduğu belirtildi.

150 sprey boya kullanıldı

Realistik grafiti adı verilen çalışmayı yapan ekibin 150 adet sprey boyayla eserlerini tamamladığı eklenirken, futbolcuların yüzlerinin gerçeğe çok benzemesi ilgi çekti. Tüm futbolcuların kendi grafitilerini çok beğendiği belirtildi.

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...