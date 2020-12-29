MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜlker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar
GeriFutbol Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar
Abone Olgoogle-news

F.Bahçe’de stadın soyunma odası koridorlarına futbolcuların ve teknik heyetin grafitisi yapıldı.

Ünlü grafiti sanatçısı Mr. Hure ve 5 kişilik ekibinin 10 günde tamamladığı grafitilerde futbolcular ile teknik heyetin yüzleri, beden dilleri ve bilinen özellikleri coşku verecek bir tarzda duvarlara işlendi.

Fenerbahçe’de Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun soyunma odası koridorlarına futbolcuların ve teknik heyetin grafiti çizimleri yapıldı. Mr. Hure lakabıyla bilinen ve adını açıklamak yerine bu isimle anılmak isteyen ünlü grafiti sanatçısı ve beraberindeki 5 kişilik ekibin gece-gündüz çalışarak 10 günde tamamladığı grafitilerde futbolcuların ve teknik heyetin yüzleri, beden dilleri ile bilinen özellikleri coşku verecek bir tarzda duvarlara işlendi.

Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar

Ülke bayraklarıyla yer aldılar

Grafitilerde Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve Selçuk Şahin bir arada çizilirken futbolcular ülkelerinin bayraklarıyla duvarlarda yerini aldı. Aidiyet,
özgüven, motivasyon ve başarı duygusunu artırmanın yanı sıra hedefin oyuncuların tamamının kendisini evinde hissetmesini sağlanmak olduğu belirtildi.

150 sprey boya kullanıldı

Realistik grafiti adı verilen çalışmayı yapan ekibin 150 adet sprey boyayla eserlerini tamamladığı eklenirken, futbolcuların yüzlerinin gerçeğe çok benzemesi ilgi çekti. Tüm futbolcuların kendi grafitilerini çok beğendiği belirtildi.

 

Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun duvarlarına kazındılar

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle