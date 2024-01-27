×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jayden Oosterwolde’ye Milan ve Napoli talip! Hedef 20 milyon Euro 

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde’ye Milan ve Napoli talip Hedef 20 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 01:40

7 milyon Euro bandındaki teklifleri F.Bahçe yönetimi reddetti. Sol bekin ardından stoperdeki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, 2 İtalyan devinin gündeminde yer alıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de ilk geldiği sezon en çok eleştirilerin oyuncuların başında gelirken hem sol bekte hem de kadrodaki eksikler nedeniyle görev yaptığı stoperdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Jayden Oosterwolde özellikle İtalyan takımlarının gündeminde. Hollandalı futbolcuyu Milan’ın yanı sıra Napoli de isterken sarı lacivertliler 7 milyon Euro seviyesinde teklifleri neredeyse hiç düşünmeden geri çevirdi.

HEDEF 20 MiLYON EURO

Kanarya’da bu yıl 30 resmi maçın 13’ünde sol bek, 17’sinde ise stoper olarak görev yapan Oosterwolde’yi yönetim 20 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Çağlar Söyüncünün transferini bitirdi İstanbula geliyorFenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirdi! İstanbul'a geliyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınArda Gülere Luka Modric piyangosu Tepkisi olay olmuştu, Florentino Perez noktayı koyduArda Güler'e Luka Modric piyangosu! Tepkisi olay olmuştu, Florentino Perez noktayı koyduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde

BAKMADAN GEÇME!