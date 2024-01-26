Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a gelen milli savunmacının ilk sözleri

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Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda anlaşma sağlarken milli futbolcu İstanbul'a geldi.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu milli stoperin kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerini kullanıldı.

"FENERBAHÇE TARAFTARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığı Çağlar Söğüncü’yü taşıyan uçak saat 02:45 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.

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Havalimanında açıklamalar yapan Çağlar Söyüncü, "Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım." dedi.

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.

CENGİZ ÜNDER'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, eski takım arkadaşı Çağlar Söyüncü için sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

Cengiz Ünder, Çağlar için "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım?" paylaşımı yaptı.

CENGiZ’LE 4. KEZ AYNI TAKIMDA BULUŞTU

Bucaspor ve Altınordu altyapısında birlikte forma giyen ve yakın arkadaş olan Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe çatısı altında bir kez daha buluştu. İki yıldız sarı lacivertlilerden önce Premier Lig ekibi Leicester City’de de 2020-21 sezonunda aynı formayı giymişti.

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ AMA

Bu arada milli stoper için son dakikada Beşiktaş’ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Siyah beyazlı yöneticiler Çağlar Söyüncü ile görüşerek, kendisini Beşiktaş’ta görmek istediklerini iletirken yıldız futbolcunun sarı laciverti kulübe söz verdiğini belirterek Beşiktaş’ın teklifine teşekkür ettiği öğrenildi. F.Bahçe’de milli oyuncunun da takıma katılmasıyla birlikte Çağlar, Bonucci, Djiku, Serdar Aziz, Oosterwolde ve sakatlığını atlatan Becao’nun 1 hafta içerisinde sahalara dönmesiyle stoper mevkiinde de ciddi bir forma rekabeti yaşanacak.