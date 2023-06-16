İtalyan teknik direktörler Türkiye'de ne yaptı? Montella ile Fenerbahçe'de bir ilk, Galatasaray ve Beşiktaş dönemleri...

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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi ve yeni gelecek teknik adam konusunda çalışmalar devam ediyor.

Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı gibi isimlerin de yer aldığı listede öne en çok çıkan teknik adam Vincenzo Montella oldu.

Son olarak ünlü gazetec Fabrizio Romano, Vincenzo Montella Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya oldukça yakın olduğunu duyururken, gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını okuyucularına aktardı.

2 YILDIR TÜRKİYE'DE

31 Ağustos 2021 tarihinde Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan görevi devralan Montella, takımına oynattığı oyun ve topladığı puanlarla takdir topladı.

Adana ekibinin, Süper Lig'deki ilk sezonunda ligi 9. sırada bitirmesinde önemli bir rol oynayan İtalyan teknik adam, geride bıraktığımız sezonda ise 4. tamamladı. Böylece Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

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FENERBAHÇE'DEKİ İLK İTALYAN OLABİLİR

Anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe, ilk kez bir İtalyan teknik adama emanet edilecek. Süper Lig'de daha önce 8 İtalyan teknik direktör görev alırken performansları nasıl oldu?

2000'LERE KADAR 3TEKNİK ADAM

Türkiye'de görev alan ilk İtalyan teknik adam Guiseppe Meazza, Beşiktaş'ı çalıştırırken Sandro Puppo da siyah-beyazlılarda ve A Milli Takım'da teknik direktörlük yaptı.

1957-1960 yılları arasında ise Leandro Remondini, Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik direktörlüklerini yaptı.

SON 23 YILDA 6 İTALYAN

2000'li yıllarda ise Türkiye'ya 6 İtalyan teknik adam çalıştı. Nevio Scala, Beşiktaş'ı çalıştırırken tam 13 yıl sonra Roberto Mancini, Galatasaray'ın başına geçti. Sonrasında sırasıyla Prandelli, Farioli, Montella ve Farioli, Türk ekiplerinin kulübelerinde yer aldı.

SON 23 YILDAKİ İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRLERİN RAKAMLARI

Nevio Scala

Çalıştırdığı takım: Beşiktaş

Çalıştırdığı yıl: 2000

Puan ortalaması: 1.86

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Roberto Mancini

Çalıştırdığı takım: Galatasaray

Çalıştırdığı yıl: 2013-2014

Puan ortalaması: 1.89

Cesare Prandelli

Çalıştırdığı takım: Galatasaray

Çalıştırdığı yıl: 2014

Puan ortalaması: 1.25

Francesco Farioli

Çalıştırdığı takımlar: Karagümrük, Alanyaspor

Çalıştırdığı yıl: 2020-2023

Puan ortalaması: 1.52(Karagümrük), 1.55(Alanyaspor)

Vincenzo Montella

Çalıştırdığı takım: Adana Demirspor

Çalıştırdığı yıl: 2021-2023

Puan ortalaması: 1.72

Andrea Pirlo

Çalıştırdığı takım: Karagümrük

Çalıştırdığı yıl: 2022-2023

Puan ortalaması: 1.29

KUPA KAZANAN TEK İSİM: MANCINI

Türkiye'de kupa kazanan tek isim ise Roberto Mancini oldu. 2013-2014 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına geçen başarılı teknik adam, lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırırken Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

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