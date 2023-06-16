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İtalyan teknik direktörler Türkiye'de ne yaptı? Montella ile Fenerbahçe'de bir ilk, Galatasaray ve Beşiktaş dönemleri...

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#Fenerbahçe#Montella#Süper Lig
İtalyan teknik direktörler Türkiyede ne yaptı Montella ile Fenerbahçede bir ilk, Galatasaray ve Beşiktaş dönemleri...
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:15

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un geçeceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Son 2 yılını Türkiye'de geçiren Montella'nın sarı-lacivertlilerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu... Peki daha önce İtalyan teknik adamlar ne yaptı?

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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi ve yeni gelecek teknik adam konusunda çalışmalar devam ediyor.

Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı gibi isimlerin de yer aldığı listede öne en çok çıkan teknik adam Vincenzo Montella oldu.

Son olarak ünlü gazetec Fabrizio Romano, Vincenzo Montella Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya oldukça yakın olduğunu duyururken, gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını okuyucularına aktardı.

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2 YILDIR TÜRKİYE'DE

31 Ağustos 2021 tarihinde Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan görevi devralan Montella, takımına oynattığı oyun ve topladığı puanlarla takdir topladı.

Adana ekibinin, Süper Lig'deki ilk sezonunda ligi 9. sırada bitirmesinde önemli bir rol oynayan İtalyan teknik adam, geride bıraktığımız sezonda ise 4. tamamladı. Böylece Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

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FENERBAHÇE'DEKİ İLK İTALYAN OLABİLİR

Anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe, ilk kez bir İtalyan teknik adama emanet edilecek. Süper Lig'de daha önce 8 İtalyan teknik direktör görev alırken performansları nasıl oldu?

2000'LERE KADAR 3TEKNİK ADAM

Türkiye'de görev alan ilk İtalyan teknik adam Guiseppe Meazza, Beşiktaş'ı çalıştırırken Sandro Puppo da siyah-beyazlılarda ve A Milli Takım'da teknik direktörlük yaptı.

1957-1960 yılları arasında ise Leandro Remondini, Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik direktörlüklerini yaptı.

SON 23 YILDA 6 İTALYAN

2000'li yıllarda ise Türkiye'ya 6 İtalyan teknik adam çalıştı. Nevio Scala, Beşiktaş'ı çalıştırırken tam 13 yıl sonra Roberto Mancini, Galatasaray'ın başına geçti. Sonrasında sırasıyla Prandelli, Farioli, Montella ve Farioli, Türk ekiplerinin kulübelerinde yer aldı.

İtalyan teknik direktörler Türkiyede ne yaptı Montella ile Fenerbahçede bir ilk, Galatasaray ve Beşiktaş dönemleri...

SON 23 YILDAKİ İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRLERİN RAKAMLARI

Nevio Scala
Çalıştırdığı takım: Beşiktaş
Çalıştırdığı yıl: 2000
Puan ortalaması: 1.86

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Roberto Mancini
Çalıştırdığı takım: Galatasaray
Çalıştırdığı yıl: 2013-2014
Puan ortalaması: 1.89

Cesare Prandelli
Çalıştırdığı takım: Galatasaray
Çalıştırdığı yıl: 2014
Puan ortalaması: 1.25

Francesco Farioli
Çalıştırdığı takımlar: Karagümrük, Alanyaspor
Çalıştırdığı yıl: 2020-2023
Puan ortalaması: 1.52(Karagümrük), 1.55(Alanyaspor)

Vincenzo Montella
Çalıştırdığı takım: Adana Demirspor
Çalıştırdığı yıl: 2021-2023
Puan ortalaması: 1.72

Andrea Pirlo
Çalıştırdığı takım: Karagümrük
Çalıştırdığı yıl: 2022-2023
Puan ortalaması: 1.29

KUPA KAZANAN TEK İSİM: MANCINI

Türkiye'de kupa kazanan tek isim ise Roberto Mancini oldu. 2013-2014 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına geçen başarılı teknik adam, lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırırken Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

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#Fenerbahçe#Montella#Süper Lig

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