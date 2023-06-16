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Son Dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor! Tek ve özel isteği var...

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#Fenerbahçe#Transfer#Edin Dzeko
Son Dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçeye gelmeye sıcak bakıyor Tek ve özel isteği var...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 09:07

Ryan Kent'le transfere hızlı bir giriş yapan Kanarya ayağını gazdan çekmiyor. Enner Valencia'dan boşalan golcü pozisyonu için Edin Dzeko'yu düşünen Fenerbahçe, Boşnak yıldız için teklifini yapmıştı. 37 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertliler'in teklifine sıcak bakıyor, 'evet' demek için de tek bir şart sunuyor. İşte o şart...

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Fenerbahçe’nin bir süredir temas halinde olduğu Dzeko’da önemli gelişmeler var. Taraflar arasındaki görüşmelerin detaylarına ortaya çıktı.

Operasyon sürüyor

Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfere damgasını vuracağının sinyallerini hemen vermişti. Önceki gün Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için operasyonunu sürdürüyor.

Montella'yla menajeri aynı

Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna dünyaca ünlü Edin Dzeko'yu düşünen Kanarya, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etmişti. Aynı zamanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajeri olan Lucci'ye, Dzeko teklifi bu görüşmede yapıldı.

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İşte teklif edilen ücret

Fanatik'in haberine göre; Inter'le kontratı biten Boşnak golcüye, 2 yıllık sözleşme karşılığında imza parası hariç, senelik 4.5 milyon Euro teklif edildi. İtalya'da yıllık 9.5 milyon Euro (Vergiler dahil, neti 5 milyon Euro civarında) kazanan tecrübeli forvetin menajerinin, düşünmek için süre talep ettiği bildirilmişti.

Paradan çok proje...

Dzeko, Sarı-Lacivertliler’in önerdiği şartları büyük ölçüde kabul etti. Sözleşme detayları konusunda sadece küçük pürüzler söz konusu. Yani Bosnalı yıldız, Fenerbahçeli olmaya artık çok yakın. Ancak Dzeko’nun Kanarya’dan tek ve özel bir isteği var. Dünyaca ünlü oyuncu, sözleşme detaylarından Fenerbahçe’nin projesini önemsiyor.

Güçlü bir kadro istiyor

Kariyer finalinde hem Avrupa’da hem de bulunduğu ligde adından söz ettirmek, yani şampiyonluk yaşamak isteyen tecrübeli golcü, bu nedenle kendisinin dışında yapılacak diğer transferleri de önemsiyor, güçlü bir kadro yapılanmasının içerisinde yer almak istiyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Edin Dzeko

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