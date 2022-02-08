İtalyan basınından çarpıcı iddia! Emre Belözoğlu'nun golcüsü Okaka'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş talip - Transfer Haberleri

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İtalyan basınına göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Stefano Okaka'yı istiyor. Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş bir transfer yarışına daha girdi.

Gelecek sezon kadrolarını güçlendirmek için şimdiden çalışmalarına başlayan iki dev ekip, Medipol Başakşehir'de bu sezon harikalar yaratan, 20 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan Stefano Okaka için harekete geçti.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, Turuncu-Lacivertliler'in golcüsünü gözüne kestirdi. Sezon başında Çizme temsilcisi Udinese ile 3 maça çıkan ve Başakşehir'de forma giyerek bu sezon başka bir takımda görev yapması mümkün olmayan 32 yaşındaki golcü için şartlar araştırılmaya başlandı.

Haberde; yaz transfer döneminin gözdesi olacak İtalyan oyuncu için iki ekibin de şimdiden işi bitirmek istediği kaydedildi.

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Tecrübeli forvetin, Başakşehir'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ARŞİV - Okaka'nın Sampdoria dönemi gollerini izliyoruz;

VISCA'DAN 4.3 MİLYON EURO

2011 yılından bu yana takımda olan ve 11 yılın sonunda Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca için Medipol Başakşehir, 4.3 milyon euroluk bonservisini kasasına koymuştu. Turuncu-lacivertli kulüp, takımın en etkili ismi olarak kabul edilen Visca'dan kazanılan parayla çok önemli hamleler yapmayı başardı.

İLK İMZA SERDAR GÜRLER'DEN!

Medipol Başakşehir Visca sonrası ilk olarak, ligdeki en yakın rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i 12.5 milyon TL'lik serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı ve tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gözden Kaçmasın Göksel Gümüşdağ’dan Pizzi ve Trezeguet açıklaması Haberi Görüntüle

GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI! TREZEGUET VE PIZZI...

Bu hamlelerin ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ Aston Villa'dan Trezeguet ile kiralık olarak anlaştıklarını, Benfica'dan Pizzi'yle ise anlaşmak üzere olduklarını açıkladı. Gümüşdağ açıklamasında, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.



İKİ İSMİN DEĞERİ 18 MİLYON EURO!

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Visca'nın boşluğunu 12.5 milyon TL'ye Serdar Gürler, piyasa değeri 10 milyon euro olan Trezeguet ve piyasa değeri 8 milyon euro olan Pizzi ile dolduran turuncu-lacivertli takımın bu hamleleri takdir topladı.