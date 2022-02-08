Süper Lig'de yeni moda futbolcu & hoca! Nuri Şahin'in ardından Adem Büyük için radikal karar

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Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün hem futbolcu hem futbol sorumlusu olarak görev alacağını açıkladı.



Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da deneyimli oyuncu Adem Büyük'e Futbol sorumluluğu görevi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır." denildi.

NURİ ŞAHİN'İN ARDINDAN İKİNCİ FUTBOLCU & HOCA

Bu durumun bir başka örneği sezon başı Antalyaspor'da yaşandı. Fraport TAV Antalyaspor’da Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 33 yaşındaki Nuri Şahin getirildi.

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Şahin, takımla yaptığı ilk toplantıda "Çok önemli bir sorumluluk aldım ama sizlere çok inanıyorum. Hep birlikte başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Hep beraber sevinip hep beraber üzülelim." açıklamasında bulundu.

ŞENOL CAN BİR YIL SONRA TEKNİK SORUMLU OLDU

Yine alt ligde mücadele ettiği dönem Karagümrük'ün futbolcusu olan Şenol Can, futbolu bıraktıktan hemen sonra başkan Süleyman Hurma'nın talebiyle teknik ekipte yer aldı. Can, Karagümrük'le Süper Lig deneyimi yaşarken daha sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu.

Yine Karagümrük'ün TFF 1. Lig'de mücadele ettiği son sezonda futbolcu Erkan Zengin, hem futbolcu hem teknik sorumlu olarak görev yapmıştı.

TECRÜBELİ İSİMLER BOŞTA

Kariyerli isimler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş 18 sezon sonra aynı anda herhangi bir takımı çalıştırmazken; Abdullah Avcı, İsmail Kartal, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman ve Hamza Hamzaoğlu, ligin en tecrübeli isimleri olarak dikkati çekiyor.

GENÇ HOCALARIN DÖNEMİ

Futbol hayatını bitirdikten sonra ülkesinde ve Aytemiz Alanyaspor'da yardımcı antrenör veya kaleci antrenörü olarak görev yapan Farioli, Süper Lig'de teknik direktör olarak 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Göztepe'nin 38 yaşındaki çalıştırıcısı El Maestro da Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da yakalayamadığı istikrarı Süper Lig'de yakalamaya çalışıyor. El Maestro, ligin ilk yarısında iyi sonuçlar alamayan takımının son 4 maçtaki galibiyetleriyle başarı yakaladı.

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Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in ilk deneyimleri Futbolculuk dönemlerinde önemli ve uzun bir kariyere sahip olan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel, teknik direktörlükteki ilk deneyimlerinde önemli sorumluluklar alarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon sportif direktörlük yapan ve Erol Bulut'un görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de bu deneyimini sürdürüyor.