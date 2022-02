Göksel Gümüşdağ’dan Pizzi ve Trezeguet açıklaması

Haberin Devamı

Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir’e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1, 2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa’yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞU ZORLAYAN BİR TAKIM"



Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Gümüşdağ, "Bugün maçtan önce haberimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendinin kovid olduğunu duyduk. Allah’tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde çok sayıda maç var. 3 puanlı sistemde; 5, 10, 15 puan kapanabilecek farktır. Geçmişte biz 8 puandan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla, zirveyi, şampiyonluğu zorlayan, yarışın içinde olmak istiyoruz. Birincilik de ikincilik de hedeflerimizden birisi" ifadelerini kullandı.



"PİZZİ VE TREZEGUET AÇIKLAMASI"



Benfica’nın Portekizli oyuncusu Pizzi ve Trezeguet transferleri sorulan Gümüşdağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz."