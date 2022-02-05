Göksel Gümüşdağ’dan Pizzi ve Trezeguet açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan tam aşı vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlıBakan Koca'dan 'tam aşı' vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlı#Koronavirüs
Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları... Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...#Fenerbahçe
Dünya yine Uğur Şahini konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracakDünya yine Uğur Şahin'i konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracak!#Uğur Şahin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajlarıErdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajları#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Başakşehire tek golle yenildiFenerbahçe, Başakşehir'e tek golle yenildi#Süper Lig
Bebekteki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış Saldırganın kimliği şaşkına çevirdiBebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi#Bebek
4 kırmızı kartlı maçta Trabzonsporu Visca uçurdu 5 maçlık seri bitti...4 kırmızı kartlı maçta Trabzonspor'u Visca uçurdu! 5 maçlık seri bitti...#Süper Lig
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettiniz eleştirisine Ali Koçtan sert yanıt"Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz" eleştirisine Ali Koç'tan sert yanıt!#Hulusi Belgü
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Spor yasasında sona gelindi Önümüzdeki günlerde gündemde olacakSpor yasasında sona gelindi! 'Önümüzdeki günlerde gündemde olacak'#Gençlik Ve Spor Bakanı
Mucizeyi bekliyorlar Son 2 metre...Mucizeyi bekliyorlar! Son 2 metre...#Fas
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göksel Gümüşdağ’dan Pizzi ve Trezeguet açıklaması

#Medipol Başakşehir#Göksel Gümüşdağ#Süper Lig
Göksel Gümüşdağ’dan Pizzi ve Trezeguet açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadeleyi değerlendirdi.

Haberin Devamı

Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir’e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1, 2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa’yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞU ZORLAYAN BİR TAKIM"

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Gümüşdağ, "Bugün maçtan önce haberimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendinin kovid olduğunu duyduk. Allah’tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde çok sayıda maç var. 3 puanlı sistemde; 5, 10, 15 puan kapanabilecek farktır. Geçmişte biz 8 puandan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla, zirveyi, şampiyonluğu zorlayan, yarışın içinde olmak istiyoruz. Birincilik de ikincilik de hedeflerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

"PİZZİ VE TREZEGUET AÇIKLAMASI"

Benfica’nın Portekizli oyuncusu Pizzi ve Trezeguet transferleri sorulan Gümüşdağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Medipol Başakşehir#Göksel Gümüşdağ#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs