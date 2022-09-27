İşte A Milli Futbol Takımı'nın yenildiği Faroe Adaları! Süper Lig'in 100'de 1'i kadar...

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UEFA Uluslar C Ligi’ne gol dahi yemeden 4’te 4 ile başlayan A Milli Takım kapanışı büyük bir hayal kırıklığı ile yaptı. Geçen hafta sahasında 3 kez geri düştüğü maçta FIFA’da 93. sırada yer alan Lüksemburg’dan beraberliği güçlükle kurtaran Milliler, Faroe Adaları’nda tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. FIFA sıralamasında 42. durumdaki Türkiye kağıt üzerinde favori gösterildiği maçta 125. Faroe Adaları’na 2-1 kaybederken tüm gözler bu minik ada ülkesine döndü.

ÜLKEDEKİ EN POPÜLER SPOR FUTBOL

Lüksemburg beraberliği ile B Ligi’ne çıkmayı garantileyen A Milliler için son karşılaşma formalite gibi görünse de Faroe Adaları tarihinin önemli zaferlerinden birine imza attı. Atlantik Okyanusu’nda İskoçya ve İzlanda arasında 18 küçük adadan oluşan bir ülke olan Faroe Adaları, yaklaşık 54 bin nüfusa sahip ve nüfusun neredeyse yarısı başkent Torshavn’da yaşıyor. 1988’de FIFA’ya, 18 Nisan 1990’da UEFA’ya üye olan bu küçük ülkede en popüler spor futbol.

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HEDEF %15’İ FUTBOL OYNAYAN NÜFUS

Öyle ki ülkedeki lisanslı futbolcu sayısı 500 olmasına karşın nüfusun yaklaşık yüzde 10’u futbol oynuyor. Federasyonun hedefi ise bu oranı yüzde 15’e çıkarmak ve bunun için de sürekli çalışmalar yürütülüyor. 2019 yazında hayata geçirilen ‘Yetenekli genç oyuncular için kolejde futbol’ projesi ile yetenekli gençlere futbol ve koleji birleştirme fırsatı sunuluyor. Program, futbolu ciddiye alan ve Faroe’nin U17, U19 ve U21 milli takımlarında yer alabilecek erkek ve kız çocukları hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN DEĞERİ 100 KAT FAZLA

3.5 milyon Euro’luk ülke milli takımının değeri Türkiye’nin 100’de 1’i kadar olsa da, en değerli oyuncusu Milli Takım’ın (Zeki Çelik, 18 milyon Euro) en değerli oyuncusunun 36’da 1’i olsa da, liginin piyasa değeri Süper Lig’in 100 katından daha az olsa da, ülkedeki koyun sayısı insan sayısından fazla olsa da, FIFA ve UEFA’da Türkiye’nin çok gerisinde yer alsa da bu küçük ada ülkesi sahaya yürek konduğunda herkesin yenilebileceğini tüm dünya gösterdi.

KENDiNDEN 1726 KAT BÜYÜK TÜRKiYE’Yi YENDi

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A Milli Takım’ın Faroe Adaları’na 2-1 yenilmesinin şoku devam ederken dünya basınında da bu skorun şaşkınlığı yaşanıyor. İngiliz Daily Star gazetesi maçın sonucunu şu yorumla okuyucularıyla paylaştı: ‘Faroe Adaları, tüm futbol mantığına meydan okuyarak kendisinden tam 1726 kat büyük olan Türkiye’yi yenmeyi başardı. Futbolda ülke büyüklüğünün herhangi bir şey ifade etmediğini kanıtlayan küçük ada ülkesi Türkiye’yi 2-1 yendi.

EN UZUN YENiLMEZLiK SERiSiNi DE BOZMADI

Koyun nüfusunun insan nüfusundan fazla olduğu Faroe, 84 milyon nüfuslu Türkiye’yle karşılaştı. Aldığı zaferle 4 maçlık yenilgisizliği devam ettiren Faroe tarihinin en uzun yenilmezlik serisini de bozmamış oldu.”

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YABAN MERSiNi ULUSU TÜRKiYE’Yi ŞOK ETTi

İsveç'in Sweden Posts gazetesi ise haberinde ‘İsveçli Hakan Ericson’un liderliğindeki 49 bin nüfuslu yaban mersini ulusu Faroe Adaları, 84 milyon nüfuslu Türkiye’yi şok eden bir mağlubiyete uğrattı’ ifadeleri kullanıldı.

FAROE ADALARI’NIN SON 40 YILDA YENDiĞi TAKIMLAR

Malta

Lüksemburg

Litvanya

Letonya

Andorra

Moldova

Avusturya

San Marino

Yunanistan

Estonya

Kanada

Liechtenstein

İzlanda

Cebelitarık

Kazakistan

Türkiye

11 MANGALCI BABA BiLE KAZANIRDI

Yılmaz Vural: Faroe Adaları gibi 50 bin insanın yaşadığı, insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı ülkeye yeniliyorsun, bu beni üzüyor.

@zaferalgoz: Faroe Adaları keçiler ülkesi olarak biliniyor. 50 bin nüfusu var. 80 bin keçi yaşıyor. 500 kişi futbolla ilgili, hava alanında pasaporta kaşe vuran polis yedek stoper oynuyor. Gönülden kutluyorum.

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@ermanozgur8: İlk 45 dk izlediğim milli takımımızda en çok formalarımızı beğendim, twit bu kadar.. @TumerMetin11 ÂÂ Faroe Adaları’nda milli bayram ilan edildi.

@tonjukuk: Şu hafta sonu, pazar gününü mangal yellerken geçiren 11 tane aile babasını götürsen yener şu Faroe Adaları’nı. Daha fazla ağır konuşmaya gerek yok.

@mehmetersahan: Sayemizde Faroe Adaları’nın takvimine bir kutlama günü ilave edildi.

MASAYA VURA VURA! STEFAN KUNTZ KALACAK

Faroe Adaları deplasmanında gelen 2-1’lik yenilginin ardından önce teknik direktör Stefan Kuntz istifa etmesinin söz konusu olmadığını söyledi, ardından Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Alman teknik adamın devam edeceğini açıkladı. Maçın sona ermesinin ardından TRT Spor’un canlı yayınına çıkan Altıntop zaman zaman masaya da vurarak sert bir üslupla şunları söyledi:

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KiME, NE FAYDASI VAR?

“Sorumlu benim. Diyorum ki, ‘hocayla devam ediyoruz’. Hiçbir soru işareti var mı? Yok. Başkanımız, ben biz buradayız, ‘hocayla devam ediyoruz’ diyoruz. Bunun üzerine hâlâ iddialar. Bunun kime, ne faydası var? Biri yayında diyor ki, ‘kulağıma bir haber geldi. Hocamız bir haber bekliyor’. Bu ne ya? 40 yıl önceki medya oyunlarına lütfen prim vermeyelim

G.SARAY’IN SAHASI YOK

Biz gönüllü buradayız.. Gönüllü şekilde eğitime, ta dibine inmeye çalışıyoruz. Kulüp başkanlarıyla en büyük kavgam, altyapınıza önem verin arkadaşlar. Bunları siz kabul etmiyorsunuz. Galatasaray’ın gençler için nizami sahası yok. Yani ben rica ediyorum. Oraları analiz edin, oraları da gündem yapın. Oralara da baskı yapın. Düşünün. Bu kadar para dönen yerde temeli atamamışız. Bu ayrı bir konu.”