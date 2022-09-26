Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Faroe Adaları maçı sonrası 'ayrılık' sorusuna yanıt!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olunan maçın ardından konuştu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı suçlayacak değilim. Bizim kadar güçlü olmayan ama sahada daha çok isteyen, daha çok koşan bir takım vardı karşımızda. Yumruk yemiştik, bu kez nakavt durumu var ve gerçekten acıtıyor.

BAHANE ÜRETMEMEK LAZIM AMA...

Bahane üretmemek lazım ama hiçbir milli takım, 10-11 tane en kaliteli oyuncusunu kaybederse yerine başkasını koyması zor oluyor. Keşke daha fazla bir araya gelip idman yapabilsek.

'BİR AYRILIK OLUR MU' SORUSUNA YANIT

Teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil.

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İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Bu spekülasyonlar neden 1 ay önce çıkmış anlamış değilim. Şu an her türlü eleştiriyi yapmak normal. Ancak sabırsızlık hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. İlk hedefimiz Dünya Kupası şansımızı zorlamaktı. Bunu başardık. Portekiz'e karşı son dakikalarda golü atabilsek sansasyonel bir şey gerçekleşecektik. İkinci hedefimiz ise B Ligi'ne yükselmekti. Bu hedefe de ulaştık. Bu yaşanan tablo içerisinde yüzde 1 bile istifa etmeyi düşünmüyorum. Bu durumlardan daha güçlü çıkmak gerekir. Daha önce de bunlarla karşılaştım. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum, beni daha fazla motive etti.

BU KÜLTÜRÜN BİR PARÇASI MI BİLMİYORUM

İddialar gündeme geldiğinde, başkanımız ve Hamit Altıntop gereken cevapları veriyorlar. Bunların çok daha ufak şekilde yer verildiğini görüyorsunuz. Bu kültürün bir parçası mı bilmiyorum.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN GERÇEĞİ BU

Yağmur, rüzgar, Faroe Adaları'nın performansı... Bu koşullar altında değerlendirdiğimizde Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçeği ve kalite anlamında durumu bu. Milli Takım'ın gerçeği derken şunu söyledim: 10-11 kaliteli oyuncumuz aramızda yoksa bu tür sonuçlar olabiliyor. Onların yerine aynı ölçüde oyuncular koyamıyoruz. Aynı oyuncularla düzenli oynasak FIFA sıralamasında yukarılara çıkarız

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KARAR VERİCİ OLAN BENİM

Salih Uçan konusuna gelirsek... Söylenenleri biliyorsunuz. Beşiktaş maçlarını izledim. Beşiktaş ile olan bağlantımı da biliyorsunuz. Oyuncu kararlarımızı verirken düşünüyoruz. Herkes söyleyebilir. Salih Uçan'ı alsaydın daha iyi olurdu denebilir. Saygı duyarım. Komplo teorisi üretenlerle bizim problemimiz. 'Stefan Kuntz şu sebeple almadı' diyenlerle. Kimsenin kararlarım üstünde bir tesiri yok. Karar verici olan kişi benim. TFF'de kimse buna teşebbüs etmiyor, böyle bir istekleri de yok