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Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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#Faroe#Faroe Adaları#Türkiye
Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 10:28

Faroe Adaları Türkiye maçı, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'deki son mücadelesi olacak.13 puanla liderlik konumunda oturan Türkiye, Faroe Adaları ile kariyerinde üçüncü kez karşılaşacak. Bir beraberlik ve bir galibiyet elde ettiği rakibine karşı bir kez daha sahaya çıkacak olan Türkiye, galibiyet elde ederek gruptaki otoritesini sağlamayı hedefleyecek. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar

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Faroe Adaları Türkiye maçı, grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen A Milli Takımımız için prestij mücadelesi olacak. Faroe Adaları karşısında çıktığı son maçı 4-0 kazanan Türkiye, bu karşılaşmadan da galibiyet elde edebilmek için sahaya çıkacak. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'deki son maçında Faroe Adalarına konuk olacak. 25 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

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#Faroe#Faroe Adaları#Türkiye

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