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Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'a sahip çıktı! "Devam edeceğiz"

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Hamit Altıntop#Stefan Kuntz
Hamit Altıntop, Stefan Kuntza sahip çıktı Devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 02:04

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 2-1 mağlup olduğu Faroe Adaları maçı sonrası Stefan Kuntz'un geleceğine ilişkin olarak konuştu.

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A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

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"Hocayla devam ediyoruz"

"Hocayla yola devam ediyoruz. Kararlıyız. Burada soru işareti var mı? Burada bir iddia var. Benim bir yorumum, bu iddiayı kapatır. 'Biz hocayla devam ediyoruz' diyorum sorumlu olarak. Gerçek bu. Hocamızın arkasındayız dememiz, eleştirmeyin anlamına gelmez. Buna saygı göstermemizi istiyorum. 4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, bugün de kendimize eleştirimizi yapıyoruz ve kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi. Eleştiri olacaktır. Yapıcı ise, Türk futbolunu bütün paydaşlarıyla kapsıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, doğru uyarıları yapıyoruz da. Hoca ve ekibi, 24 saat boyunca sağlam bir temel atmak için uğraşıyor."

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"Oyuncularımıza hissettireceğiz"

"Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Hamit Altıntop#Stefan Kuntz

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