İstanbul kadar güzel bir final olsun: Manchester City-Inter

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Dünya futbolunda kulüpler bazından en büyük organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul’da oynanacak finalde belli olacak. 2005’te yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve futbol tarihine geçen 3-3’lük Milan-Liverpool finalinden tam 18 yıl sonra yine bir İngiliz ve İtalyan ekibi İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Milan’ın ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçta Liverpool önce karşılaşmayı uzatmalara, sonra da penaltıları götürerek kupanın sahibi olmuştu.

Pep de Inzaghi de ilk peşinde

Bugün saat 22.00’de tüm dünyada nefesler bir kez daha tutulacak ve milyonlarca insanın gözü Manchester City ile İnter arasındaki dev maç için İstanbul’da olacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yöneteceği maçta 2021’de finalde kaybeden, geçen sene yarı finalde elenen Pep Guardiola, City’ye ilk Devler Ligi zaferini yaşatmak için sahaya çıkacak. Daha önce 3 kez kupaya uzanan Inter cephesinde ise Simone İnzaghi hem 13 yıllık özlemi gidermeye hem de bu başarıya ulaşan ilk İtalyan olmaya çalışacak.

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Açılışta Burna Boy ile Anitta sahne alacak

Brezilyalı süperstar Anitta ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, Pepsi’nin sponsorluğunda sahneye çıkarak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinin açılışını yapacak isimler olacak.

0- Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Inter ile karşılaşacak Manchester City, finale kadar çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. (7G, 5B)

1- Manchester City 2021’de finalde Chelsea’ye elenirken tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için bugün sahneye çıkacak.

3- Inter’in tarihinde 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. İtalyan ekibi 1964, 1965 ve 2010’da dev organizasyonda zirveye çıktı.

8- Inter bu sezon gruplardan finale kadar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 12 maçın 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

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UEFA toplamda kulüplere 2 milyar euro dağıtacak

Bu yıl kulüplere yapacağı ödemeleri net bir şekilde yayınlayan UEFA toplamda 2 milyar Euro gibi bir rakamı dağıtacak. Finali kazanan 20 milyon Euro’luk galibiyet priminin sahibi olurken toplamda 80-83 milyon Euro gibi bir rakamı da kasasına koyacak. İkincilik ödülü ise 15.5 milyon Euro

Bir hayali gerçek kılmak için sahaya çıkacağız

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Barcelona’da hem oyuncu hem de teknik adam olarak yaşayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola bugün sahadan kupayla ayrılmak istediklerini söyledi. Bugün sahaya bir hayali gerçekleştirmek için çıkacaklarını belirten İspanyol çalıştırıcı “İyi bir oyun çıkarıp finali kazanmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Her şeye hazırız, anahtar kelimemiz birlikte olmak

Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi çok güçlü bir takım olduklarını ve finalde ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini söyledi. İnzaghi “Her şeye hazırız. Anahtar kelimemiz birlikte olmak. Oyuncuların konsantrasyonunu kaybetmemesi çok önemli. Maç boyu o yürekle oynamalıyız. Taraftarımız için takımımdan ekstra çaba bekliyorum” diye konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı bugün full çekecek

72 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç için iki finalist takıma 20’şer bin bilet ayrıldı. Biletler büyük rağbet görürken dev maçı izlemek isteyenler karaborsada astronomik rakamlar ödüyor.

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İstanbul'un simgeleri final topunda

Adidas'ın final için tasarladığı top tamamıyla İstanbul’a simgeliyor. Topun üzerinde farklı desendeki 3 yıldız Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü temsil ediyor